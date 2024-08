Bénin: La police arrête plusieurs personnes à Kilibo, Tchaourou et Lokossa

Un véhicule de la police républicaine

Au Bénin, la Police Républicaine a procédé à l’arrestation de plusieurs personnes au cours de ces dernières heures dans différentes localités. Selon les informations rapportées sur les canaux digitaux de la police, deux personnes ont été mises aux arrêts à Kilibo et à Tchaourou. Il s’agit d’une affaire de vol de sacs de riz en provenance de Cotonou. Tout serait parti d’une plainte qui a mis en alerte les éléments de la police républicaine de la zone. Leur vigilance a permis de mettre la main sur les 1000 sacs de riz volés.

Les personnes impliquées dans cette affaire ont été mises aux arrêts. Pour échapper à la police, les auteurs de ce vol ont procédé dans un premier temps au changement de la plaque d’immatriculation du véhicule et ensuite au déchargement d’une partie de la marchandise. Ainsi, à Tchaourou, 200 sacs de riz ont été interceptés et 800 sacs de riz à Kilibo. Les mis en cause ont été placés en détention provisoire.

Publicité

L’autre opération menée par la police est au quartier Adjakomey à Lokossa. Un réseau d’escroquerie en bande organisée a été démantelé grâce à une plainte déposée par un parent. L’affaire portait en effet sur la société Quest International à Adjakomey Lokossa. Après avoir payé une somme de cent cinquante mille (150.000) F CFA pour les cours de son fils dans la structure Quest International, une structure de e-commerce qui exerce dans le Qnet, il lui a été réclamé un complément de quatre cent mille (400.000) FCFA pour que son fils soit en règle vis à vis du centre.

Les enquêtes ont permis de savoir qu’en réalité, il s’agit d’un réseau d’escrocs. La police a interpellé sur les lieux, 37 jeunes filles et garçons en provenance de Parakou, Porto Novo, Glazoue, Dassa, Hillacondji, Misserete, Bassila, Pobè, Adja ouèrè, malanville, Cotonou, Toviklin djakotomey, regroupés dans un domicile au quartier Adjakomey, ainsi que deux commerciaux. Les responsables quant à eux, sont portés disparus. Les deux commerciaux ont été placés en garde à vue alors que les jeunes sont sous convocation.