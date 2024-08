Afrique : une centrale solaire pour booster la production agroalimentaire

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le Nigeria, conscient de la nécessité de diversifier ses sources d’énergie, mise résolument sur le solaire pour dynamiser son économie. Avec un potentiel solaire très élevé, le pays aspire à renforcer son autosuffisance énergétique et à réduire sa dépendance aux fluctuations des prix du pétrole.

La récente initiative de PASH Global, un investisseur d’impact dans le secteur des énergies propres, et de RIPLEnergy, filiale de la Nigeria Sovereign Investment Authority, illustre parfaitement cette ambition. Les deux entreprises ont signé un accord de coentreprise pour la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 2,6 MW dans l’État de Nasarawa. Cette centrale, équipée d’un système de stockage par batterie de 6 MWh, vise à alimenter une installation agroalimentaire de premier plan, remplaçant ainsi l’actuelle dépendance aux générateurs diesel.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des centrales solaires de petite échelle à travers le pays. Ces installations offrent une solution énergétique rentable, fiable et flexible, particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises (PME). En s’appuyant sur ces sources d’énergie renouvelable, les entreprises nigérianes peuvent non seulement réduire leurs coûts énergétiques, mais aussi contribuer aux objectifs climatiques du pays tout en assurant la durabilité de leurs activités.

Le développement de l’énergie solaire au Nigeria est donc perçu comme une opportunité stratégique pour soutenir le développement économique tout en répondant aux défis environnementaux. À mesure que le pays avance dans cette direction, il pourrait devenir un modèle pour d’autres nations africaines en matière de transition énergétique.