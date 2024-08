Bénin: Laurent Mètongnon fait le bilan des actions du Front Patriotique

La grande salle de la Bourse du Travail à Cotonou a servi de cadre dans la matinée de ce sa-medi 17 août à une rencontre du Front Patriotique. Il s’agit d’un forum populaire qui a réuni tant les responsables que les membres de ce creuset. A cette rencontre, des délégués venus des quatre coins du Bénin ont répondu présent. Ce fut l’occasion pour Laurent Mètongnon, Coor-donnateur général du Front Patriotique de faire le bilan des différentes activités menées au cours de ces derniers mois.

Il a rappelé notamment les conditions dans lesquelles le Front Patriotique a été mis sur pied. Pour l’ancien syndicaliste, c’est peu après le coup d’Etat intervenu au Niger que le creuset a été créé le 14 septembre 2023. « La Déclaration et la Charte du Front ont été adoptées à cette Assemblée générale constitutive par les délégués dûment mandatés sur la base que, le Front sera un creuset qui rassemble tous les partis politiques d’obédience diverses, les organi-sations de jeunes, de femmes, les syndicats, les confessions religieuses qui adhèrent à un ob-jectif précis à un moment donné », a rappelé Laurent Mètongnon.

« Aujourd’hui, la Coordination du Front Patriotique se réjouit du chemin fait en moins d’un an. Les actions du Front ont consisté au cours de la période, en des déclarations, publications et point de presse pour alerter l’opinion nationale et internationale du drame qui se joue en Afrique, principalement au Sahel et bien sûr au Bénin », a poursuivi le Coordonnateur Général du Front Patriotique lors du discours d’ouverture au Forum. Au cours des travaux, les délégués des différents départements du Bénin ont tour à tour fait part des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Ce fut l’occasion pour certains d’entre eux, de faire un procès au gouvernement du président Patrice Talon.

« L’espoir suscité par l’avènement du pouvoir de la Rupture en avril 2016, s’est rapidement transformé en un véritable cauchemar pour l’ensemble du peuple. Tant en ce qui touche les conditions de vie des masses, que les libertés démocratiques », peut-on lire dans la déclaration finale ayant sanctionné les travaux de ce forum. On retient également que, le Front Patriotique demande une nouvelle « Conférence nationale en vue de l’instauration d’une Gouver-nance Patriotique et Démocratique ».

Libération pour le Frère Hounvi

L’actualité relative à l’arrestation sur le territoire togolais de Steeve Amoussou alias Frère Hounvi, n’a pas échappé au Front Patriotique. Une motion contre son enlèvement a été rendue publique à l’issue des travaux. Entre autres, les délégués « exigent la libération sans conditions de Steeve Amoussou (Frère Hounvi) ». Ils ont également condamné et dénoncé la méthode d’arrestation de ce chroniqueur dont les productions critiquent ouvertement les actions du gouvernement en place.