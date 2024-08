Bénin : le gouvernement offre 32 jours de distraction aux vacanciers au pied de l’amazone

« Chante et Danse avec l’Amazone ». C’est ainsi qu’est dénommée l’initiative du gouvernement pour offrir aux populations béninoises surtout les vacanciers, des moments de joie et de gaieté. Ceci dans le but de rendre agréable et mémorable cette période de grandes vacances. 32 jours de moments conviviaux sont organisés au pied de l’Amazone à Cotonoudu 08 août 2024 au 08 septembre 2024.

L’information a été rendue publique au cours d’une conférence de presse conjointement animée, le mardi 06 août 2024, par le Directeur Général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture, Monsieur William CODJO, et le Conseiller technique à la Culture du ministre du tourisme, de la culture et de l’artisanat, Florent Couao-Zotti.

Sur initiative du Gouvernement, au pied de l’Amazone, un espace de plus de 1000 m2 est aménagé avec l’installation des chapiteaux et un dispositif sécuritaire adéquat pour permettre aux vacanciers de passer des moments agréables durant 32 jours en compagnie de 32 orchestres qui feront de l’animation acoustique pour un plein divertissement.

L’initiative « Chante et danse avec l’Amazone » se veut une prolongation de la fête nationale et vise à faire animer le site par des artistes pendant tout le mois d’août pour y créer de l’enthousiasme et de l’effervescence au-delà de l’attraction qu’offre la statue.

Ce sera une animation acoustique qui connaîtra la prestation d’un artiste, d’un orchestre ou d’une compagnie de danse tous les jours de 17 heures à 20 heures et ce, du 08 août au 08 septembre 2024. Les visiteurs pourront pique-niquer 24 heures sur 24 avec des variétés musicales, des compagnies de danse, des orchestres qui les accompagneront tous les soirs.