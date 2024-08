Bénin : Le président de la Bad visite de nouveau la Gdiz

Plus de deux ans après son premier passage, le président de la Banque africaine de développement (BAD) a une fois encore effectué une visite au sein de la Zone Industrielle de Glo-djigbé. Cette fois-ci, Dr. Akinwumi Adesina était accompagné du ministre d’Etat Romuald Wadagni et du représentant résident de la Bad Robert Masumbuko. Ils ont eu le privilège de redécouvrir la Gdiz lors d’une visite guidée assurée par Létondji Béhéton, directeur général de la Société d’investissements et de promotion de l’industrie (Sipi).

Le patron de la structure chargée de l’aménagement, la gestion et de la promotion de la Gdiz a fait visiter à ses hôtes les différentes unités de transformation. Ils ont été ainsi au sein des usines de transformation textile. Ils ont également pu découvrir les avancées dans la transformation de la noix de cajou, un pilier important de notre engagement en faveur de la valorisation des ressources locales.

Cette nouvelle visite des autorités de la Banque africaine de développement (Bad) témoigne de l’intérêt que porte l’institution bancaire à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Rappelons qu’il y a quelques mois, la Bad a validé un prêt de dix milliards de Fcfa pour le développement de la zone industrielle de Glo-Djigbé. Ce montant a été octroyé par le conseil d’administration de la banque africaine de développement réuni, à Dakar le 25 mars dernier pour sa 141ème session ordinaire. La réunion s’était déroulée sous la présidence de Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la Boad.