Bénin : Sur certains chantiers à Porto-Novo, Nicéphore Soglo salue la modernisation du pays

Photo : DR

L’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo poursuit ses visites de terrain sur les grands projets d’infrastructures en cours dans le pays. Ce mercredi 9 avril 2025, il s’est rendu sur plusieurs chantiers emblématiques de la capitale et de ses environs, réaffirmant son intérêt pour le développement du Bénin et les efforts de modernisation entrepris ces dernières années.

Après avoir visité, ces dernières semaines, la cité nouvelle de Ouèdo et le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), Soglo s’est déplacé cette fois sur les sites du chantier du musée vodun de Porto-Novo, du nouveau siège de l’Assemblée nationale, ainsi que sur l’axe Sèmè-Porto-Novo, en cours de dédoublement. Sur le chantier du musée vodun, l’ancien chef d’État a pu apprécier l’ampleur du projet, destiné à valoriser le patrimoine culturel béninois.

Il a salué l’initiative, soulignant l’importance de préserver et de promouvoir les traditions, tout en leur donnant une visibilité internationale. La visite du nouveau siège de l’Assemblée nationale a également retenu son attention. Ce bâtiment, en construction à Porto-Novo, incarne selon lui une volonté de renforcer les institutions dans un cadre moderne et fonctionnel. Mais c’est sur le chantier de la route Sèmè-Porto-Novo que Nicéphore Soglo s’est le plus exprimé, évoquant avec émotion ses projets d’infrastructures initiés durant sa présidence.

« À l’époque, je voulais déjà faire une autoroute Cotonou-Porto-Novo, mais je me suis heurté à de nombreuses difficultés. Ceux-là ne sont plus de ce monde. Paix à leur âme », a-t-il déclaré. Il s’est dit impressionné par la qualité des travaux et par l’idée d’un pont suffisamment haut pour permettre la circulation de bateaux : « C’est fantastique », a-t-il commenté avec enthousiasme. « Dans ce pays, on m’appelait Hercule, on m’appelait aussi maçon. Aujourd’hui, je vois que la modernisation se poursuit », a lancé Nicéphore Soglo, visiblement touché par ce qu’il a vu.