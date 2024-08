Bénin : sortie d’une vingtaine d’élèves officiers de l’Ecole nationale de Toffo

Fortuné Nouatin, M. Fortunet NOUATIN, ministre délégué chargé de la Défense nationale - Pr Bénin

La cérémonie de sortie des élèves officiers de l’École nationale des officiers de Toffo s’est déroulée le 23 août dernier au Centre de formation des opérations de maintien de la paix de Cana. Prestation de serment et passage de flambeau entre la 16ᵉ et la 17ᵉ promotion ont caractérisé cette cérémonie.

En effet, deux promotions étaient à l’honneur. Il s’agit de la 16ᵉ qui porte le nom du lieutenant Kalvin N’da qui sort et de la 17ᵉ baptisée promotion feu capitaine Worou Illiassou qui entre. On compte 20 élèves officiers, dont plusieurs femmes qui portent désormais le grade de sous-lieutenant pour les officiers des armées, aptes à leur premier emploi de chef de section, et 75 élèves officiers en fin de première année.

L’enseignement donné couvre plusieurs domaines, dont les connaissances militaires générales, l’enseignement général de niveau universitaire, des formations techniques et tactiques sur le développement des capacités à prendre des décisions et le sport. Pendant plus de deux ans, les jeunes élèves officiers qui reçoivent leurs épaulettes ont bénéficié, en plus de ces modules, de plusieurs semaines d’immersion dans l’opération Mirador. Laquelle opération consiste à la lutte contre le terrorisme dans les départements du nord du Bénin. Ce qui a permis à cette promotion de prendre conscience des réalités des opérations et de vivre des expériences de combats. Elle leur a également permis de développer leur mental à faire face aux situations imprévues.

En leur apposant les épaulettes, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale Alain Fortunet Nouatin et le général de division Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises leur ont prodigué des conseils utiles pour la suite de leur carrière militaire.

« Un Officier a des obligations pour sa Nation, pour ses frères d’armes et pour sa famille. Vos hommes comptent sur vous dans les moments de peur. Vous avez besoin d’être méticuleux sur les fondamentaux reçus à l’école. Vous devez être regardants sur les instructions et transpirer », a déclaré le lieutenant colonel Armel Degue, commandant Eno. Le parrain de cette promotion, le colonel major Rémy Ayayos Ikounga, président de la fédération des anciens enfants de troupes de l’Afrique, a invité les nouveaux promus à demeurer fidèles à leur serment dans leurs nouvelles fonctions.