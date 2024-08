Bénin : Un détenu devant la CRIET pour « détention et usage de chanvre indien »

Un détenu de la prison civile d’Akpro-Missérété est poursuivi avec son ami devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour « détention et usage de chanvre indien ». Selon les informations rapportées sur cette situation peu ordinaire, le produit prohibé aurait été caché dans de la nourriture. Mais la vigilance des gardes a permis de découvrir la manœuvre. On retient que le chanvre indien avait été dissimulé dans une glacière sous la nourriture.

Le colis qui avait été préparé par l’ami a été confié à l’épouse du détenu. Cette dernière a également été placée en détention dans le cadre de l’enquête au même titre que l’ami. Devant les juges, la femme a décliné toute implication dans cette affaire. Elle fait notamment savoir qu’il lui avait été demandé juste de faire venir le repas pour son époux. Le ministère public a tout de même soulevé un aspect important de le déroulé du scénario.

Publicité

Il demande à la conjointe du détenu les raisons pour lesquelles le repas n’a pas été préparé par elle-même. En réponse, la femme fait savoir qu’elle était surprise mais a préféré s’exécuter. On retiendra qu’à l’issue du procès, la compagne du détenu a bénéficié d’une liberté provisoire. Le détenu ainsi que l’ami devront attendre quant à eux le 14 octobre pour connaitre le sort qui leur est réservé.