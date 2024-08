Cancers: une nouvelle découverte annoncée par les scientifiques

Photo Unsplash

Depuis des années, les chercheurs travaillent à mieux comprendre certaines maladies qui nous touchent. C’est notamment le cas des cancers, qui tous les jours, tous les ans, font de nombreuses victimes à travers le monde. Et depuis quelque temps, plusieurs percées intéressantes ont eu lieu !

Les chercheurs ont effectivement découvert qu’une bonne partie des cancers qui touchent les malades du monde entier est due à l’inflammation chronique d’une sous-population de lymphocytes. L’inflammation, phénomène naturel, a généralement lieu lorsque le corps tente de se défendre face à un organisme étranger. Mais lorsqu’elle dure dans le temps, alors les choses peuvent devenir particulièrement dangereuses.

Nouvelle découverte au sujet des cancers

Et selon la science, 25% environ des cancers seraient dus à cette réponse de l’organisme. Les responsables ? Les cellules Th17. Les chercheurs de l’INSERM, en collaboration avec ceux du Centre de recherche en cancérologie de Lyon (Inserm/CNRS/Université Claude-Bernard Lyon 1/Centre Léon Bérard), sont parvenus à cette conclusion grâce à la technique du séquençage d’ADN à cellule unique.

Mais plus que ça, le groupe de scientifiques a également identifié une protéine capable d’inhiber la formation de ces cellules tumorigènes. Il s’agit de la cytokine TGF-β. De quoi poser les bases, selon eux, de nouvelles thérapies médicales qui permettent de bloquer l’apparition des cellules TH-17 et donc, de donner plus de chances de survie encore, aux patients touchés.

De nouvelles recherches approfondies, toujours nécessaires

Des avancées importantes donc, mais comme souvent dans ces cas-là, il faudra beaucoup plus pour permettre par la suite de créer des traitements susceptibles de soigner les patients et les produire à grande échelle, de façon à ce que, partout dans le monde, les personnes malades puissent avoir une chance d’être soignées. Les choses avancent toutefois et c’est bien là l’essentiel !