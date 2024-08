Ce pays de l’AES mise sur l’aide russe pour prendre en main sa sécurité

Le Burkina Faso cherche à renforcer sa coopération avec la Russie dans plusieurs domaines sécuritaires. Cette volonté de collaboration a été réaffirmée par Kassoum Coulibaly, ministre burkinabè de la Défense, lors de sa récente visite à Moscou pour participer au forum militaire Armée-2024, qui s’est déroulé du 12 au 14 août. Lors de cet événement, des discussions importantes ont eu lieu avec son homologue russe, Andreï Belooussov.

Kassoum Coulibaly a insisté sur l’importance pour les pays africains d’assumer leur propre sécurité. Selon lui, les Africains sont les mieux placés pour gérer leurs défis sécuritaires. Il a également souligné qu’il serait inapproprié pour les Burkinabè de dépendre de soldats russes pour assurer leur protection, exprimant l’idée que la présence de troupes étrangères risquerait d’aggraver la situation. En revanche, le ministre s’est montré favorable à l’acquisition des connaissances et des équipements que la Russie pourrait fournir, voyant en cela un moyen d’améliorer les capacités de défense du Burkina Faso.

Publicité

Le dialogue entre Ouagadougou et Moscou s’inscrit dans une logique de soutien technique et stratégique, où l’expertise russe dans le domaine militaire est perçue comme un atout précieux pour le Burkina Faso. Cette coopération pourrait s’étendre à divers secteurs, notamment la formation des forces armées burkinabè et l’approvisionnement en matériel militaire.

Cette rencontre intervient dans un contexte où de nombreux pays africains cherchent à diversifier leurs partenariats sécuritaires face à des menaces croissantes sur le continent. Le Burkina Faso, confronté à des défis sécuritaires majeurs liés à l’insécurité et au terrorisme, considère l’expertise militaire russe comme une opportunité pour renforcer ses capacités de défense tout en préservant sa souveraineté.