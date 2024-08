Chegg.org: un Béninois parmi les 50 finalistes

Abdou Rahim Lema (DR)

Dans le système éducatif mondial en constante évolution, une initiative remarquable se démarque : le Global Student Prize de Chegg.org. Ce concours annuel, doté d’une récompense de 100 000 dollars américains, vise à mettre en lumière les étudiants exceptionnels qui transforment positivement leur environnement. Parmi les 50 finalistes de l’édition 2024, un nom résonne avec fierté : Abdou Rahim Lema, étudiant béninois de 32 ans à l’Université de Montréal.

Abdou Rahim Lema incarne l’esprit même du Global Student Prize. Son parcours, jalonné d’obstacles, l’a conduit à une prise de conscience cruciale : l’éducation doit être accessible à tous, sans exception. Cette conviction profonde a donné naissance à Educ4All, une initiative devenue aujourd’hui une ONG influente au Bénin. Couvrant 52 villages et districts urbains, Educ4All touche une population de plus de 140 000 personnes, offrant un soutien vital à environ 50 écoles et 150 écoliers chaque année.

L’impact de Lema va bien au-delà des chiffres. Son approche holistique, combinant soutien financier, documentation, plaidoyer et suivi, redéfinit le concept d’aide à l’éducation dans les communautés marginalisées. En transformant son expérience personnelle en action concrète, Lema illustre parfaitement la mission du Global Student Prize : reconnaître les jeunes qui remodèlent le monde par leur engagement et leur créativité.

Un concours d’envergure mondiale

Le parcours de Lema jusqu’à la finale est d’autant plus remarquable qu’il a émergé parmi plus de 11 000 candidatures provenant de 176 pays. Cette diversité témoigne de l’ampleur et de la portée du Global Student Prize, lancé en 2021 par Chegg.org en partenariat avec la Fondation Varkey.

Le concours, ouvert aux étudiants de 16 ans et plus, qu’ils soient à temps plein, à temps partiel ou inscrits à des cours en ligne, évalue les candidats sur de multiples critères. Parmi ceux-ci figurent les résultats académiques, l’impact sur les pairs, l’engagement communautaire, la capacité à surmonter les obstacles, la créativité et l’innovation, ainsi que la conscience citoyenne mondiale.

Vers un avenir prometteur

La nomination de Lema parmi les finalistes n’est pas seulement une reconnaissance de ses réalisations passées, mais aussi un tremplin vers de futures opportunités. Comme le souligne Heather Hatlo Porter, Chief Communications Officer de Chegg, cette plateforme offre aux finalistes la chance de partager leur histoire et d’amplifier leur voix.

L’impact potentiel de cette reconnaissance est considérable. Les précédents lauréats du prix, tels que Nhial Deng, Igor Klymenko et Jeremiah Thoronka, ont utilisé cette plateforme pour étendre leur influence et poursuivre leurs projets innovants. Leur succès laisse présager un avenir prometteur pour Lema et les autres finalistes de 2024.