Contre les menaces russes, les américains modifient leurs F-16

F16 américain

L’armée américaine se prépare. En effet, face aux vives tensions qui touchent actuellement le monde, le gouvernement américain a décidé d’anticiper. Résultat, l’US Air Force travaille sur un arsenal de mesures visant à optimiser des avions de combat type F-16 pour répondre aux exigences actuelles qu’une guerre à haute intensité implique.

La guerre en Ukraine dure depuis deux ans et demi. Et si elle a coûté des dizaines de milliers de vies, les armées du monde entier se sont rendu compte que, face aux nouvelles technologies, certains de leurs armements n’étaient tout simplement plus adaptés. Les USA ont ainsi entamé une refonte de certains des appareils utilisés en Occident, dont des F-16, des avions de combat, qu’ils ont d’ailleurs envoyés en Ukraine.

Publicité

L’armée américaine souhaite s’adapter

Ces avions envoyés en Ukraine sont d’ores et déjà retravaillés. En effet, leurs systèmes de guerre électronique (EW) ont été revus, pour qu’ils soient en mesure de mieux se défendre contre les menaces que représente la Russie sur le reste du monde occidental. Pour rappel, Moscou et Washington partagent presque une frontière, au niveau de l’Alaska, ce qui peut forcément jouer.

Des avions très attendus par Kiev, qui pourraient lui permettre de prendre encore plus de poids dans ce conflit, après avoir entamé une incursion dans l’Oblast de Koursk, à la frontière avec la Russie. Le soutien aérien tant attendu par l’Ukraine n’est d’ailleurs pas du tout au goût de Moscou. Hier, Vladimir Poutine a d’ailleurs affirmé que le temps de l’observation était terminé.

Des transformations qui ne sont pas gratuites

Ces profondes modifications ne sont toutefois pas “gratuites”. En échange, Washington a demandé à Kiev de lui fournir des informations concernant l’armée russe et ses capacités. L’idée est d’obtenir de la donnée sur les capacités militaires ainsi que les objectifs affichés par Moscou en matière de défense. Derrière cette stratégie, l’armée américaine entend s’adapter pour ne pas se faire dépasser.