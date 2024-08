Défilé du 1er Août au Bénin : Yayi et Soglo finalement absents

Les deux anciens présidents béninois ne se sont finalement pas rendus au défilé militaire ce jeudi 1er août marquant le 64è anniversaire d’indépendance du Bénin. Selon notre confrère Ozias Sounouvou, le président Nicéphore Dieudonné Soglo aurait eu un malaise. La nouvelle aurait été rapportée par Gérard Agognon, du journal l’Evénement Précis et proche de l’ancien président. Thomas Boni Yayi aurait ainsi fait l’option de rester au chevet du président Soglo.

Ils étaient comptés parmi les invités spéciaux de l’actuel patron de la Marina à la tribune officielle. On retient tout de même qu’au cours de ces dernières semaines, les divergences entre ces deux personnalités et Patrice Talon ont été plus ou moins aplanies. Ils ont par ailleurs été médiateurs dans la crise qui secoue le Bénin et le Niger. Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont eu tour à tour une rencontre avec le président nigérien et Patrice Talon.

Il faut également faire remarquer que le poids de l’âge pèse de plus en plus sur l’ancien leader de la « Renaissance du Bénin ». Sa dernière apparition publique remonte à la messe commémorative du troisième anniversaire de décès de l’ancienne première dame Rosine Vieyra Soglo le 25 juillet dernier.