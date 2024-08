Dj Arafat : 5 ans après son décès, ses fans toujours mobilisés

Exactement cinq ans que la star ivoirienne Ange Houan Didier, plus connu sous le nom de Dj Arafat a quitté cette terre. La légende du Coupé-décalé est décédée le 12 août 2019 dès suite d’un accident de circulation à Abidjan. Pour le moins que l’on puisse dire, l’homme demeure présent dans le cœur de ses fans. Malgré toutes ces années d’absence, une foule immense de fans continue de le célébrer.

En effet, des recueillements ont eu lieu sur sa tombe au cimetière de Williamsville dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. On retiendra particulièrement que, le lieu de l’accident a également reçu un nombre non négligeable de visite. Les fans du disparu ont effectué nombreux le déplacement à Cocody-Angré (Abidjan), notamment sur le lieu de l’accident où leur idole a perdu la vie. Certains ont pris part à la marche initiée par la mère du défunt, Tina Glamour.

Publicité

Selon les médias locaux, la marche serait partie du carrefour garage Ferrari à la 8e Tranche, avant le pont Soro jusqu’au lieu où la stèle a été érigée, en passant par les locaux de l’Autorité nationale de la presse (Anp). On retiendra également que l’édition de cette année s’est déroulée dans la plus grande sobriété. Selon les confidences de certains médias, cette option aurait été faite par la mère de Dj Arafat.

Elle estime que la marche se fasse dans le plus grand silence. Les participants à cette marche étaient pour la plupart vêtus des tee-shirts à l’effigie de Yôrôbô et tenant le drapeau de la Chine ainsi que celui de la Côte d’Ivoire. Sur des banderoles confectionnées pour l’occasion, on pouvait lire : « Hommage au Daishi. Un Chinois ne meurt jamais. Fan club Dj Arafat dit Beerus Sama ».