Dossier Steve Amoussou : des individus sous mandat de dépôt et des mandats d’arrêt

Un nouveau rebondissement a été enregistré dans l’affaire dite Steeve Amoussou, le Béninois, réfugié politique enlevé au Togo le 12 août dernier. Alors que la réaction des officiels togolais était vivement attendue depuis des jours, ils ont fini par s’exprimer après la réaction des acteurs de la Société civile togolaise. Contrairement à certaines suppositions selon lesquelles tout se serait passé en accord avec les autorités togolaises, ces dernières rejettent toute responsabilité dans cette affaire, et des mandats d’arrêt ont même été émis contre les « acteurs principaux » des faits.

La justice togolaise fait de graves révélations dans le dossier Steve Amoussou. Selon un communiqué signé du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé et rapporté par la Télévision Nationale du Togo (Tvt) ce dimanche 25 août 2024, trois des quatre ravisseurs de Steve Amoussou sont identifiés ainsi que leurs complices. L’enquête ouverte par le Parquet de Lomé sur l’enlèvement de Steve Amoussou a permis en effet d’identifier dame Priscilla Temo, esthéticienne de nationalité béninoise établie à Lomé comme étant la personne ressource qui aurait renseigné les « ravisseurs » à localiser les appartements du sieur Amoussou et se serait servie d’appât d’après l’accusation pour attirer Steve Amoussou dans la nasse des kidnappeurs. Ladite Béninoise est arrêtée par la police togolaise ainsi qu’un togolais, conducteur de taxi-moto qui aurait aidé les présumés kidnappeurs dans leurs courses depuis la veille du 12 août.

Il s’agit, selon le communiqué, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux de Gandaho Jimmy, Ouanilo Medegan, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de Gbaguidi Todedokpo Jouan Géro. Sur les quatre personnes, trois sont donc identifiées. Au Togo deux complices ont été déjà mis aux arrêts. Selon le même communiqué, un mandat d’arrêt international est délivré contre les quatre ravisseurs de Steve Amoussou avec l’ouverture d’une information judiciaire.

Cette information intervient quelques jours après la réaction de certains acteurs de la Société civile togolaise. Ces acteurs, de plus d’une dizaine d’organisations se sont indignés contre l’arrestation de l’activiste politique béninois sur le sol togolais. Dans une déclaration en date du jeudi 22 août 2024, ils ont dénoncé un « deal politique » entre les autorités des deux pays. « Les Organisations de la Société civile togolaise sont très indignées et consternées par cet acte d’une bassesse extrême », lit-on dans la déclaration. Elles dénoncent « un deal politique…au détriment de la liberté et de la vie humaine qui reste, en toutes circonstances, sacrée et inviolable ».

Avec le communiqué du Procureur, l’Etat togolais veut-il indiquer qu’il n’est mêlé à aucun deal. La balle est désormais dans le camp du Bénin dont un cadre a été identifié comme ravisseur de Steve Amoussou. Selon des informations qui n’ont pas été démenties à ce jour, Steve Amoussou aurait été auditionné et détenu à la Bef avant d’être présenté au Procureur spécial de la Criet qui a décidé de sa mise sous mandat de dépôt. Le Bénin n’a pas encore communiqué sur le sujet pour infirmer ou confirmer les informations des autorités togolaises. On attend donc de voir.