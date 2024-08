Énergie du Maghreb : un important projet bientôt lancé

Rabat. Photo: DR

Le Maroc s’apprête à franchir une étape décisive dans sa stratégie de développement durable avec le lancement du projet TARFAYA Sustainable, un projet ambitieux qui positionne le royaume chérifien comme un acteur majeur de la transition énergétique mondiale. Prévu pour démarrer en septembre 2024, ce projet va bénéficier d’investissements colossaux de plusieurs milliards d’euros, orchestrés par le groupe OCP, leader mondial des engrais à base de phosphate. Ce projet vise à utiliser les technologies Power-to-X (PtX) pour produire de l’ammoniac vert, un composant clé dans la fabrication d’engrais durables et respectueux de l’environnement.

Le projet TARFAYA Sustainable est un exemple concret des ambitions marocaines dans le domaine des énergies renouvelables. Il comprend la construction de plusieurs infrastructures stratégiques, notamment des usines d’hydrogène et d’ammoniac, des installations de stockage, un réseau de transmission, ainsi qu’un camp temporaire destiné à accueillir jusqu’à 30 000 travailleurs. L’ensemble de ces infrastructures sera alimenté par des sources d’énergie renouvelables, principalement éoliennes et solaires, ce qui souligne l’engagement du Maroc à exploiter ses ressources naturelles pour atteindre ses objectifs climatiques.

Le projet TARFAYA Sustainable, une fois opérationnel en 2027, devrait produire un million de tonnes d’ammoniac vert par an, avec un potentiel d’extension à trois millions de tonnes d’ici 2032. Cette production contribuera non seulement à réduire la dépendance aux énergies fossiles, mais aussi à répondre à la demande croissante en engrais verts à l’échelle mondiale. Les retombées économiques pour le Maroc sont également significatives, avec la création d’emplois, le développement des compétences locales et l’attraction d’investissements étrangers.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large menée par le groupe OCP, qui avait déjà fait un pas important en avril 2024 en signant un partenariat avec Fortescue Energy pour la création d’une joint-venture dédiée à la production d’hydrogène vert, d’ammoniac et d’engrais. Cette joint-venture vise à approvisionner non seulement le marché local, mais également l’Europe et d’autres marchés internationaux, renforçant ainsi la position du Maroc comme un fournisseur clé d’énergies renouvelables.

En plus de répondre aux besoins énergétiques du Maroc, ce projet renforce également le rôle du pays arabe en tant que pionnier dans la lutte contre le changement climatique. En s’appuyant sur des technologies innovantes et en exploitant ses ressources naturelles de manière durable, Rabat démontre qu’il est possible de concilier développement économique et préservation de l’environnement.

Avec le projet TARFAYA Sustainable, le Maroc montre l’exemple à d’autres pays en voie de développement en matière de transition énergétique. En prenant des mesures audacieuses pour investir dans des infrastructures vertes et en s’engageant fermement en faveur de la durabilité, le royaume chérifien se positionne comme un modèle de développement durable pour l’Afrique et le reste du monde. Les investissements massifs dans ce projet témoignent non seulement de la vision stratégique du Maroc, mais aussi de sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans la transition vers une économie verte globale.