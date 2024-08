Énergie en Afrique : l’entreprise française TotalEnergies avance ses pions

(Aurelien Morissard/Associated Press)

TotalEnergies, l’un des leaders mondiaux dans le secteur de l’énergie, poursuit son expansion dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique. Le groupe français a récemment signé un accord stratégique avec la société norvégienne Scatec ASA pour acquérir une participation significative dans le secteur hydroélectrique du continent.

Cet accord porte sur la vente par Scatec ASA de sa participation de 51 % dans une coentreprise hydroélectrique en Afrique, détenue conjointement par Norfund et British International Investment (BII). La transaction inclut l’acquisition de la participation indirecte de Scatec dans plusieurs projets clés tels que la centrale hydroélectrique de Bujagali en Ouganda, avec une capacité de 255 MW, ainsi qu’un portefeuille de développement comprenant les centrales de Mpatamanga au Malawi (361 MW) et Ruzizi III (206 MW), situées à la frontière entre le Rwanda, la RDC et le Burundi.

Publicité

Cette vente s’inscrit dans la stratégie de réorientation de Scatec ASA, qui vise à concentrer ses investissements sur des marchés tels que le solaire, au détriment des actifs hydroélectriques. Le patron de Scatec a souligné que cette décision est motivée par une volonté de réorienter les ressources du groupe vers des secteurs plus alignés avec ses objectifs stratégiques à long terme.

Pour TotalEnergies, cet investissement représente une étape majeure dans son engagement envers la transition énergétique en Afrique. En intégrant ces actifs hydroélectriques dans son portefeuille, le groupe renforce sa position en tant qu’acteur clé de l’énergie renouvelable sur le continent. Ce développement s’ajoute à l’engagement de TotalEnergies dans le secteur des hydrocarbures en Afrique, et notamment à son important projet pétrolier en Ouganda.

La prise de contrôle de ces projets hydroélectriques par TotalEnergies témoigne de sa volonté de diversifier ses activités et de soutenir le développement durable en Afrique. En contribuant à l’expansion de l’hydroélectricité, la firme française soutient non seulement les objectifs de transition énergétique du continent, mais renforce également sa présence dans un secteur stratégique pour l’avenir énergétique mondial.