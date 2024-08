Europe : ce pays d’Afrique du Nord devient 1ᵉʳ fournisseur dans ce domaine

Photo Fondation OLO

L’Égypte continue de renforcer sa présence dans le secteur agricole, avec une attention particulière portée à l’exportation de patates douces, un des produits phares de son agriculture. En 2023/2024, l’Égypte a réalisé une avancée significative sur le marché européen en exportant 109 000 tonnes de patates douces, marquant une augmentation impressionnante de 45 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance spectaculaire permet à l’Égypte de dépasser les États-Unis et de devenir le principal fournisseur de patates douces pour l’Union européenne, selon les chiffres du site spécialisé East Fruit.

Le succès de l’Égypte sur le marché européen s’explique par une demande croissante pour ce tubercule, à la fois dans les pays qui constituent des marchés traditionnels pour l’Égypte et dans de nouveaux marchés qui se développent au sein de l’Union européenne. Les Pays-Bas jouent un rôle crucial dans cette dynamique, absorbant près de 60 % des exportations égyptiennes, ce qui représente environ 65 000 tonnes de patates douces. D’autres pays, comme la France et l’Italie, suivent de près, consolidant la position de l’Égypte comme un acteur majeur dans le secteur.

L’Égypte n’est pas seulement le premier exportateur africain de patates douces, mais se classe également au troisième rang mondial, juste derrière les États-Unis et les Pays-Bas. Cette position stratégique sur le marché mondial est le résultat d’une combinaison de facteurs, notamment des pratiques agricoles optimisées, une amélioration des infrastructures d’exportation et une politique gouvernementale de soutien à l’exportation des produits agricoles.

Alors que la demande pour les patates douces continue de croître en Europe, le pays d’Afrique du Nord prévoit de renforcer encore davantage sa capacité de production et d’exportation. Les efforts se concentrent sur l’expansion des zones de culture et l’amélioration des méthodes de récolte pour répondre aux normes de qualité européennes. De plus, l’Égypte explore de nouvelles opportunités sur d’autres marchés internationaux, cherchant à diversifier ses débouchés et à réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Europe.