Football : Que se passe-t-il entre Sadio Mané et Cristiano Ronaldo ?

La saison d’Al Nassr semble débuter sous des auspices compliqués. Le club saoudien a essuyé une lourde défaite ce samedi 17 août face à son rival de toujours, Al Hilal, en finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite, avec un score sans appel de 4-1. Cette déconvenue ne fait qu’accentuer les rumeurs concernant des tensions croissantes entre deux de ses stars, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo.

D’après des sources proches du club et relayées par la presse sportive, la relation entre le Sénégalais de 32 ans et le quintuple Ballon d’Or se serait dégradée, au point de mettre en péril l’avenir de Mané au sein de l’équipe. En effet, les discussions auraient été entamées en interne pour envisager un départ de l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich, avec des pistes menant potentiellement vers un transfert à Al Ittihad.

Ce climat tendu pourrait s’expliquer par le début de saison difficile d’Al Nassr, qui peine à trouver la bonne dynamique. L’arrivée de Mané, censée renforcer l’équipe, n’a pas encore porté ses fruits, et les attentes placées sur lui semblent peser lourdement. L’entente sur le terrain entre CR7 et Mané, cruciale pour les ambitions du club, semble compromise, laissant les dirigeants dans une situation délicate.

Si les tensions ne s’apaisent pas rapidement et si aucune solution n’est trouvée avant la clôture du mercato, Al Nassr risque de vivre une saison mouvementée. La gestion de ce conflit interne sera déterminante pour la suite de la saison et pour l’avenir du club, qui aspire à retrouver sa place au sommet du football saoudien.