Football : ces chaînes vont diffuser les matchs de championnat ce weekend

Photo de jason charters - Unsplash

Le football est de retour sur les terrains européens, africains, et même au Moyen-Orient, avec un week-end chargé en rencontres passionnantes. Les amateurs de football vont de nouveau vibrer au rythme des grandes affiches. Pour ne rien manquer des actions de vos équipes préférées, voici un guide complet des matchs à ne pas manquer et les chaînes où les suivre.

Samedi



Angleterre – Premier League

12:30 Brighton & Hove Albion – Manchester United (beIN Sports HD 1, beIN Sports English)

15:00 Southampton – Nottingham Forest (beIN Sports Xtra 2)

15:00 Tottenham Hotspur – Everton (beIN Sports HD 2)

15:00 Manchester City – Ipswich Town (beIN Sports HD 1, SABC 3)

15:00 Fulham – Leicester City (beIN Sports HD 6)

15:00 Crystal Palace – West Ham United (beIN Sports Xtra)

17:30 Aston Villa – Arsenal (beIN Sports HD 1, beIN Sports English, beIN 4K Arabia)

Publicité

Espagne – La Liga

16:00 Osasuna – Mallorca (beIN Sports Xtra 3)

18:00 FC Barcelone – Athletic Bilbao (beIN Sports English 2)

20:30 Espanyol – Real Sociedad (beIN SPORTS CONNECT)

20:30 Getafe – Rayo Vallecano (beIN Sports HD 2)

Italie – Serie A

17:30 Parma – Milan (STARZPLAY, STC TV, AD Sports Premium)

17:30 Udinese – Lazio (STARZPLAY, STC TV, Abu Dhabi Sports HD)

19:45 Monza – Genoa (STARZPLAY, STC TV, AD Sports Premium)

19:45 Inter – Lecce (STARZPLAY, STC TV, Abu Dhabi Sports HD)

Allemagne – Bundesliga

14:30 Fribourg – Stuttgart (beIN Sports HD 5)

14:30 RB Leipzig – Bochum (beIN Sports Arabia 9 HD)

14:30 Hoffenheim – Holstein Kiel (Sky Sport Bundesliga 1)

14:30 Mainz 05 – Union Berlin (Sky Sport Bundesliga 1)

14:30 Augsburg – Werder Bremen (Sky Sport Bundesliga 1

17:30 Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (beIN Sports HD 5)

France – Ligue 1

16:00 Olympique Lyonnais – Monaco (beIN Sports HD 4)

18:00 Lille – Angers SCO (beIN Sports HD 6)

20:00 Saint-Étienne – Le Havre (TV5Monde Maghreb, beIN Sports HD 4)

Publicité

Arabie Saoudite – Pro League

17:10 Al Kholood – Al Ittihad (Shahid, GOBX, SSC Extra 1)

19:00 Al Shabab – Al Ittifaq (Shahid, GOBX, SSC Extra 2)

19:00 Al Akhdoud – Al Hilal (Shahid, SSC HD)

Afrique – Ligue des champions

13:00 Ethiopia Nigd Bank – SC Villa

14:00 Red Arrows – Nyasa Big Bullets

14:00 Al Merreikh – Al-Nasr

15:00 Galaxy – African Stars

15:30 Sagrada Esperança – St Louis Suns United

17:00 Young Africans – Vital’O (Azam Sports HD)

17:00 APR – Azam (Azam Sports 2 HD)

18:00 Pyramids – Jku

18:00 Teungueth – Stade d’Abidjan

20:00 CR Belouizdad – Léopards de Dolisié (TV 6)

20:00 Raja Casablanca – ASGNN

Afrique – Coupe de la CAF

14:00 Stellenbosch – Nsingizini Hotspurs

14:00 Black Bulls Maputo – Alize Fort

14:00 ZESCO United – Dynamos

15:00 Elect-Sport – Nsoatreman

16:00 Dadjè – El Kanemi Warriors

17:00 Racing d’Abidjan – UTS Rabat

18:30 Al Ahli Tripoli – Uhamiaji

19:00 Stade Tunisien – Jamus (Watania 1)

Suisse – Axpo Super League

17:00 Luzern – Winterthur (SFL TV, Blue Sport D 1, Blue Sport)

19:30 Grasshopper – Sion (SFL TV, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2)

Turquie – Süper Lig

17:15 Sivasspor – Eyüpspor (Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey)

19:45 Bodrumspor – Konyaspor (Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey)

Dimanche



Angleterre – Premier League

14:00 Wolverhampton Wanderers – Chelsea (beIN Sports HD 1)

14:00 AFC Bournemouth – Newcastle United (beIN Sports HD 2)

16:30 Liverpool – Brentford (beIN Sports HD 1)

Espagne – La Liga

16:00 Real Madrid – Real Valladolid (beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 5 Afrique)

18:00 Leganés – Las Palmas (beIN Sports HD 2)

18:15 Deportivo Alavés – Real Betis (beIN Sports HD 6)

20:30 Atlético Madrid – Girona (beIN Sports English)

Italie – Serie A

17:30 Fiorentina – Venezia (STARZPLAY, STC TV, AD Sports Premium)

17:30 Torino – Atalanta (STARZPLAY, STC TV, Abu Dhabi Sports HD)

19:45 Roma – Empoli (STARZPLAY, STC TV, AD Sports Premium)

19:45 Napoli – Bologna (STARZPLAY, STC TV, Abu Dhabi Sports HD)

Allemagne – Bundesliga

14:30 Wolfsburg – Bayern München (beIN Sports HD 5)

16:30 St. Pauli – Heidenheim (beIN Sports Xtra)

France – Ligue 1

14:00 Lens – Brest (beIN Sports HD 4)

16:00 Nice – Toulouse (beIN Sports Arabia 9 HD)

16:00 Nantes – Auxerre (beIN Sports HD 6)

16:00 Strasbourg – Rennes (beIN Sports Xtra 2)

19:45 Olympique Marseille – Reims (beIN Sports HD 4)

Afrique – Ligue des champions

13:00 Gor Mahia – Al Merreikh Juba (Azam Sports 3 HD)

14:00 Ferroviário Beira – Mbabane Swallows

14:00 Coton Sport Ouidah – Douanes

14:00 Al Hilal Omdurman – Al Ahli Benghazi

15:30 Maniema Union – Ngezi Platinum

16:00 Samartex – Victoria United

17:00 US Monastir – AS Psi (Watania 1)

17:00 Djoliba – Red Star

17:00 Asko De Kara – Deportivo Mongomo

17:00 San-Pédro – Bo Rangers

18:00 Nouadhibou – Milo

21:00 FAR Rabat – Remo Stars (Arryadia 3, SNRT Live)

Afrique – Coupe de la CAF

13:00 Ethiopia Bunna – Police

14:00 Coastal Union – Onze Bravos (Azam Sports 4 HD)

14:00 Police – CS Constantine

15:00 Fovu Club – Paynesville

15:00 15 de Agosto – Otôho d’Oyo

15:00 Orapa United – Lake Forest College

15:30 Desportivo Lunda-sul – Elgeco Plus

16:00 AS-FAN – Afyonkarahisarspor

18:00 Jaraaf – East End Lions

Suisse – Axpo Super League

15:30 Basel – Yverdon Sport (SFL TV, Blue Sport D 1, Blue Sport)

Turquie – Süper Lig

17:15 Kasımpaşa – Adana Demirspor (Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey)

19:45 Antalyaspor – Hatayspor (Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey)