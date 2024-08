France : 18 individus déchus de leur nationalité, voici pourquoi !

Photo Istock

La déchéance de nationalité, mesure exceptionnelle du droit français, connaît une recrudescence marquée ces derniers temps. Cette procédure, encadrée par la loi Guigou de 1998, permet à l’État de retirer la nationalité française à des personnes ayant commis des actes graves contre les intérêts de la nation. Appliquée uniquement aux binationaux pour éviter les cas d’apatridie, elle concerne essentiellement ceux ayant acquis la nationalité française depuis moins de dix ans, ou quinze ans dans les affaires de terrorisme. Les motifs incluent les crimes ou délits portant atteinte aux intérêts de la France, les actes terroristes, ou encore le non-respect des obligations du service national.

Un phénomène en forte hausse

Depuis le début de l’année 2024, pas moins de 18 personnes ont été déchues de leur nationalité française, un chiffre record pour le XXIe siècle. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique plus large, avec un total de 29 déchéances prononcées depuis janvier 2023. Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons qu’entre 2002 et 2014, seules huit procédures similaires avaient abouti.

Cette accélération spectaculaire trouve son origine dans plusieurs facteurs. D’une part, on observe un « effet de cohorte » lié à l’augmentation des condamnations pour terrorisme djihadiste depuis 2015. De nombreux détenus concernés arrivent en fin de peine, ce qui déclenche l’examen de leur situation. D’autre part, le ministère de l’Intérieur a renforcé ses procédures, combinant une identification plus efficace des personnes susceptibles d’être visées et une préparation anticipée des dossiers d’expulsion.

Des cas emblématiques et des enjeux complexes

Parmi les cas récents, celui de Bilal Taghi illustre la gravité des actes pouvant conduire à une telle décision. Condamné à 28 ans de réclusion pour tentative d’assassinat sur des surveillants pénitentiaires, il a été déchu de sa nationalité française début août 2024. Ce type d’affaire soulève des questions profondes sur l’équilibre entre sécurité nationale et droits individuels.

La mise en œuvre de ces déchéances reste néanmoins un processus long et complexe. Chaque cas nécessite un examen minutieux et l’avis conforme du Conseil d’État, garant du respect des principes fondamentaux du droit. De plus, l’expulsion effective des personnes concernées n’est pas automatique et peut se heurter à des obstacles juridiques ou diplomatiques.

Vers une redéfinition de la citoyenneté ?

L’augmentation des déchéances de nationalité soulève des interrogations sur l’évolution de la conception même de la citoyenneté dans notre société. Ce phénomène peut être vu comme le reflet d’une volonté politique de réaffirmer les valeurs républicaines et de sanctionner plus sévèrement ceux qui y portent atteinte. Cependant, il suscite également des débats sur l’efficacité réelle de telles mesures en termes de prévention et de lutte contre la radicalisation.

Au-delà des aspects juridiques, cette tendance interroge notre rapport collectif à l’identité nationale et à l’intégration. Elle pose la question de la réversibilité de l’appartenance à la communauté nationale, concept jusqu’alors peu remis en question. Ainsi, la multiplication des déchéances de nationalité pourrait avoir des répercussions profondes sur la cohésion sociale et la perception de la citoyenneté française, bien au-delà des cas individuels concernés.