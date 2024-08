France: ce virus fait son entrée, ce qu’il faut savoir

Photo Unsplash

Alors que la coqueluche fait des ravages en France, avec une hausse substantielle du nombre de cas un peu partout sur le territoire, voilà que l’hexagone est en proie au développement rapide d’un tout nouveau virus. Pour le moment, personne n’est décédé, mais l’Agence nationale de santé PACA (ARS) reste sur le qui-vive.

Ce virus, c’est le virus West Nile. Pour l’heure, trois cas ont été détectés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Il s’agit d’une maladie virale, qui est transmise par le moustique. Ces derniers transportent la maladie après avoir été au contact d’oiseaux porteur du virus. L’homme, mais aussi le cheval, s’il est testé positif, sont des porteurs accidentels. En temps normal, ils ne sont pas concernés.

Le virus West Nile, découvert en France

Si cela doit arriver, comme c’est le cas en région PACA, les porteurs de la maladie sont généralement asymptomatiques. Dans de rares cas, des symptômes sensiblement similaires à des symptômes grippaux se manifestent. Dans les pires des cas, des complications neurologiques peuvent survenir, même si cela n’est que très rarement observé par les médecins.

S’il n’y a pas encore d’urgence, les autorités sanitaires françaises ont annoncé suivre avec attention, le développement de la situation. L’objectif est de documenter l’évolution du virus et d’en suivre l’éventuelle circulation. À ce titre, l’ARS invite les personnes vivant dans la région à mettre en place des gestes barrières, en utilisant des répulsifs à moustiques, par exemple.

Comment se protéger efficacement ?

Grillages-moustiquaires-moustiquaires, diffuseur à l’intérieur des maisons et autres insecticides peuvent aussi faire l’affaire afin de permettre d’assainir son espace et donc, limiter les risques de piqûres de la part de moustiques éventuellement porteurs. En cas de doute, il est ensuite recommandé de consulter son médecin traitant, dans les délais les plus brefs.