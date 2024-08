Gaz au Maghreb : la Chine appelée au secours

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

Le Maghreb, terre de richesses minières convoitées, recèle d’importants gisements d’hydrocarbures, de phosphates et de minerais précieux. Cette région stratégique, s’étendant du Maroc à la Libye en passant par l’Algérie et la Tunisie, attire depuis des décennies les investisseurs internationaux. Les réserves de gaz et de pétrole, particulièrement abondantes en Algérie et en Libye, constituent le socle d’économies fortement dépendantes de l’exportation de ces ressources. Le Maroc, quant à lui, domine le marché mondial des phosphates, tandis que la Tunisie mise sur la diversification de son secteur minier. Face aux défis de la transition énergétique et à la volatilité des marchés, les pays du Maghreb cherchent à optimiser l’exploitation de leurs ressources tout en attirant de nouveaux partenaires, notamment asiatiques, pour moderniser leurs infrastructures et accroître leur production.

La Chine, nouveau pilier de l’industrie gazière algérienne

L’Algérie, géant gazier du Maghreb, intensifie sa collaboration avec la Chine pour dynamiser sa production d’hydrocarbures. Le groupe pétrolier national Sonatrach vient de conclure un accord majeur avec China Petroleum Engineering Corporation (CPECC) pour revitaliser le champ gazier d’Alrar, situé dans le bassin d’Illizi. Ce partenariat stratégique vise à contrecarrer la baisse de pression du gisement et à maintenir une production quotidienne de 10 millions de mètres cubes standard. Le projet, dont la mise en service est prévue pour 2027, témoigne de l’importance croissante des investissements chinois dans le secteur énergétique algérien.

Cette collaboration sino-algérienne s’inscrit dans une stratégie plus large de Sonatrach, qui multiplie les partenariats internationaux pour moderniser ses installations et diversifier ses sources de revenus. L’entreprise nationale ne se contente pas d’exploiter ses ressources existantes, elle mène également une politique d’exploration agressive. Depuis le début de l’année 2024, pas moins de 14 nouvelles découvertes de gaz et de pétrole ont été annoncées, avec la promesse d’autres trouvailles d’ici la fin de l’année.

Un tournant dans la politique énergétique du Maghreb

L’appel à l’expertise chinoise par l’Algérie marque un tournant dans la politique énergétique du Maghreb. Traditionnellement orientés vers l’Europe pour leurs exportations et leurs partenariats technologiques, les pays de la région diversifient désormais leurs alliances. Cette réorientation répond à plusieurs impératifs : la nécessité de moderniser rapidement les infrastructures vieillissantes, l’ambition d’accroître les capacités de production face à une demande mondiale fluctuante, et le désir de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés européens.

La stratégie de Sonatrach ne se limite pas à l’extraction des hydrocarbures. L’entreprise algérienne explore de nouveaux horizons, notamment dans le domaine de l’exportation d’électricité. Des discussions sont en cours pour un projet d’interconnexion électrique avec l’Espagne, faisant écho à une initiative similaire envisagée avec l’Italie. Ces projets illustrent la volonté de l’Algérie de se positionner comme un acteur incontournable de la transition énergétique en Méditerranée, en capitalisant sur son potentiel en énergies renouvelables.

Vers une nouvelle ère de coopération énergétique

L’engagement de la Chine dans le secteur gazier algérien pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble du Maghreb. Cette coopération offre un modèle potentiel pour les pays voisins, confrontés à des défis similaires de modernisation et d’optimisation de leur production énergétique. Le Maroc, bien que moins doté en hydrocarbures, pourrait s’inspirer de cette approche pour développer ses projets d’énergies renouvelables, tandis que la Libye, riche en pétrole mais en proie à l’instabilité, pourrait y voir une voie pour relancer son industrie énergétique.

La diversification des partenariats énergétiques au Maghreb ouvre la voie à une reconfiguration des équilibres géopolitiques dans la région. L’arrivée massive d’investissements chinois pourrait inciter d’autres acteurs internationaux à renforcer leur présence, stimulant la concurrence et l’innovation dans le secteur. Cette dynamique promet de transformer le paysage énergétique maghrébin, avec des implications potentielles sur les relations économiques et diplomatiques entre les pays de la région et leurs partenaires traditionnels et émergents.