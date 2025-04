Fécondité au Maghreb: une baisse signalée dans ce pays

Une femme enceinte Photo d'illustration : Pixabay

La problématique du déclin démographique touche aujourd’hui de nombreuses régions du monde. Du Japon à l’Italie, en passant par la Corée du Sud, l’Allemagne et l’Espagne, les pays développés font face à un phénomène commun: des taux de natalité historiquement bas. En Asie, le Japon affiche un taux de fécondité de 1,3 enfant par femme, tandis que la Corée du Sud détient le record mondial avec seulement 0,78 enfant par femme. En Europe, l’Italie (1,2), l’Espagne (1,3) et l’Allemagne (1,5) connaissent des situations similaires, avec des conséquences déjà visibles sur leurs pyramides des âges et leurs systèmes de retraite. Ce défi mondial trouve désormais un écho particulier au Maghreb, notamment en Tunisie.

L’évolution de la natalité tunisienne et ses origines

En 2023, la Tunisie enregistre un taux de fécondité oscillant entre 1,6 et 1,7 enfant par femme. Ce chiffre, quoique supérieur aux statistiques européennes, reste insuffisant pour assurer l’équilibre générationnel du pays. Cette diminution progressive remonte aux premières décennies du XXe siècle et s’est intensifiée au fil des ans.

Les conclusions d’une récente conférence sur les « transformations démographiques en Tunisie sous l’angle de l’égalité entre les sexes » révèlent les principales causes de ce phénomène. Le PDG de l’Office National de la Famille et de la Population a mis en lumière trois tendances majeures: l’accroissement des flux migratoires vers l’étranger, la fragmentation des couples et le recul de l’institution matrimoniale.

Les démographes notent également l’influence déterminante des campagnes de contrôle des naissances, de la diffusion des connaissances sur la santé reproductive et des bouleversements sociétaux ayant transformé le modèle familial traditionnel tunisien.

Les enjeux d’une démographie en mutation

Les spécialistes estiment qu’un indice de fécondité compris entre 2 et 2,4 constituerait le seuil optimal pour préserver la vitalité démographique du pays. Le niveau actuel, sans être alarmant, soulève des interrogations sur la capacité de renouvellement de la population tunisienne à long terme.

Cette réalité démographique pourrait engendrer des répercussions profondes sur l’équilibre sociétal dans les prochaines décennies. Pour y remédier, les experts préconisent le renforcement des programmes d’éducation sexuelle et reproductive destinés aux jeunes générations.

Si la Tunisie ne parvient pas à redresser cette courbe descendante, elle pourrait être confrontée au vieillissement accéléré de sa population, phénomène déjà observé dans de nombreuses nations industrialisées, avec ses conséquences économiques et sociales.