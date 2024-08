Gaz au Maghreb: l’Europe vulnérable?

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

La crise ukrainienne a bouleversé l’échiquier énergétique européen, propulsant l’Algérie au rang de fournisseur incontournable. Alors que les sanctions contre la Russie ont tari une source majeure d’approvisionnement, les pays de l’Union Européenne se sont tournés vers Alger pour combler le vide. Cette nouvelle donne géopolitique a mis en lumière l’importance stratégique du gazoduc Transmed, artère vitale reliant les champs gaziers algériens aux consommateurs européens via la Tunisie et l’Italie. Cependant, cette dépendance accrue soulève des interrogations quant à la sécurité et la fiabilité de cet axe énergétique crucial.

Un équilibre fragile aux multiples enjeux

L’importance du Transmed dépasse largement le cadre énergétique. Pour la Tunisie, ce gazoduc représente une manne financière cruciale. Les droits de passage et le quota de gaz alloué couvrent 90% des besoins énergétiques du pays. Une interruption du flux gazier aurait des conséquences désastreuses sur l’économie tunisienne, déjà fragilisée.

Publicité

Pour l’Algérie, le Transmed est devenu un atout géopolitique majeur. En se positionnant comme un fournisseur fiable face à une Russie mise au ban, Alger renforce son influence sur la scène internationale. Cependant, cette nouvelle stature s’accompagne d’une responsabilité accrue. La moindre perturbation dans l’approvisionnement pourrait ternir l’image du pays et compromettre ses relations avec ses partenaires européens.

L’Union Européenne, quant à elle, se trouve dans une position délicate. Sa dépendance croissante envers le gaz algérien la rend vulnérable aux aléas politiques et sécuritaires de la région. Cette situation souligne l’urgence d’une diversification des sources d’approvisionnement et d’une accélération de la transition énergétique.

Un maillon faible tunisien ?

Le tronçon tunisien du Transmed, long de plusieurs centaines de kilomètres, apparaît comme le talon d’Achille de ce corridor gazier. La société tunisienne Sergaz, chargée de la gestion des stations de compression, fait l’objet de vives critiques. Les populations locales, notamment dans la région défavorisée de Kasserine, dénoncent l’expropriation de leurs terres sans compensation adéquate et l’absence d’investissements dans les infrastructures sociales. Cette situation explosive alimente un ressentiment qui pourrait menacer l’intégrité des installations.

Par ailleurs, des doutes émergent quant à la capacité de Sergaz à assurer une maintenance optimale des équipements critiques. Les stations de compression, véritables poumons du gazoduc, requièrent une attention constante pour garantir un flux ininterrompu vers l’Europe. Toute défaillance technique pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur l’approvisionnement du Vieux Continent.

Publicité

Une menace sécuritaire latente

La vulnérabilité du Transmed ne se limite pas aux aspects techniques et sociaux. La présence de groupes armés dans la région fait planer une menace sécuritaire constante. La porosité des frontières avec la Libye offre un terrain propice aux incursions d’organisations terroristes comme Aqmi. Cette situation précaire fait craindre des scénarios catastrophes, où une attaque ciblée pourrait paralyser l’acheminement du gaz algérien vers l’Europe.

Face à ces défis, les autorités tunisiennes sont confrontées à une tâche complexe. La sécurisation d’un gazoduc s’étendant sur des centaines de kilomètres, traversant des zones parfois isolées, nécessite des ressources considérables et une vigilance de tous les instants. L’enjeu est de taille : assurer la continuité de l’approvisionnement énergétique tout en préservant la stabilité sociale et économique des régions traversées.

Le gazoduc Transmed, symbole de la coopération euro-méditerranéenne, se trouve aujourd’hui au cœur d’un enchevêtrement d’intérêts et de menaces. Sa sécurisation apparaît comme un impératif stratégique pour l’ensemble des acteurs impliqués.

Au-delà des mesures techniques et sécuritaires, une approche globale intégrant le développement économique des régions traversées semble incontournable pour garantir la pérennité de cette artère énergétique vitale.

L’avenir du Transmed et, par extension, de la sécurité énergétique européenne, dépendra de la capacité des différents acteurs à collaborer efficacement. Il s’agit non seulement de protéger les infrastructures physiques, mais aussi de créer un environnement socio-économique stable propice à leur bon fonctionnement. C’est à ce prix que l’Europe pourra consolider sa nouvelle stratégie d’approvisionnement et réduire sa vulnérabilité énergétique.