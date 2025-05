Esclavage moderne : ce pays arabe pointé du doigt

Photo Amnesty

Dans les sociétés arabes, le travail domestique féminin est un sujet récurrent d’accusations et de dénonciations. Si certains pays de la région se sont engagés dans des réformes pour améliorer les conditions de vie des travailleuses domestiques, d’autres restent en retrait, et les abus continuent dans l’ombre. Récemment, un rapport d’Amnesty International a révélé des pratiques brutales de travail forcé, mettant en lumière des conditions de vie inhumaines, notamment en Arabie Saoudite. Ce pays, souvent sous le feu des projecteurs pour ses politiques controversées, est de nouveau accusé de maintenir un système d’esclavage moderne.

L’Arabie Saoudite sous le microscope

L’Arabie Saoudite, un des pays les plus riches et influents de la région, est de nouveau au centre des critiques internationales. En dépit de plusieurs réformes législatives visant à encadrer le travail domestique, la réalité du terrain demeure alarmante. Les témoignages de victimes révèlent un système de travail où l’exploitation et la violence sont monnaie courante. Les conditions de vie et de travail de ces femmes sont décrites comme étant proches de l’esclavage moderne, avec des journées de travail qui s’étendent au-delà des 16 heures, souvent sans aucune pause, ni possibilité de quitter les foyers où elles sont confinées.

Ces abus trouvent leur origine dans des lacunes législatives et une mise en œuvre insuffisante des réformes censées protéger ces travailleurs. Les travailleuses domestiques, bien qu’elles bénéficient de certaines protections légales théoriques, se retrouvent souvent sans recours face à des employeurs qui échappent aux responsabilités grâce à des failles juridiques.

Une exploitation systématique et un salaire dérisoire

Les conditions de travail sont intensifiées par des salaires extrêmement bas, souvent bien en deçà des attentes. Selon les révélations d’Amnesty International, le salaire moyen des travailleuses domestiques en Arabie Saoudite est d’environ 213 euros par mois. Ce montant reste bien insuffisant pour les heures colossales qu’elles effectuent. Beaucoup d’entre elles sont contraintes de travailler sans aucune rémunération supplémentaire pour les heures au-delà de la journée de travail de base. Ces conditions sont aggravées par une surcharge de travail extrême et des journées qui se prolongent parfois jusqu’à la nuit, sans aucune forme de répit.

L’une des femmes interviewées a témoigné qu’elle avait l’impression d’être « un âne », une métaphore poignante qui illustre la dureté de son existence. L’absence de compensation pour les heures supplémentaires et la souffrance infligée à ces travailleuses soulignent l’étendue de l’exploitation dont elles sont victimes.

Un appel à l’action : réformes urgentes et mobilisation internationale

L’Arabie Saoudite, bien que disposant des ressources nécessaires pour garantir des conditions de travail dignes, semble ne pas appliquer les réformes avec la rigueur requise. La situation des travailleuses domestiques dans le pays souligne l’échec de certaines politiques de protection des droits de l’homme. Les actions en faveur d’une meilleure législation et la mise en œuvre effective des lois sont cruciales pour changer le système en place.

Les révélations du rapport d’Amnesty ne peuvent être ignorées et doivent être un appel à l’action pour la communauté internationale. L’esclavage moderne, même sous des formes plus subtiles, reste une réalité dans certains pays, et il est impératif que les gouvernements, les organisations internationales et les acteurs de la société civile unissent leurs efforts pour mettre fin à cette exploitation. L’Arabie Saoudite, à l’instar d’autres pays de la région, doit faire preuve de détermination et de transparence pour garantir le respect des droits fondamentaux de toutes les travailleuses et travailleurs présents sur son sol.