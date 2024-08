Gaz naturel: ce pays du Maghreb en tête des producteurs en Afrique

Photo DR

Au Maghreb, les ressources naturelles abondent. C’est notamment le cas au Maroc et en Algérie. D’ailleurs, le second pays vient officiellement de devenir le principal pays producteur de gaz naturel du continent africain. Plus fort encore, l’Algérie est devenue le seul pays d’Afrique à avoir augmenté ses volumes de production en 2023, preuve de la solidité de ce secteur des hydrocarbures.

Selon l’ERU (Unité de recherche en Énergie), organisme implanté à Washington, aux USA, la production globale africaine a reculé, passant de 257.58 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2022, à 253,09 milliards de mètres cubes de gaz, en 2023. Les deux anciennes locomotives du marché que sont l’Égypte et le Nigeria ont effectivement ralenti la cadence, de même que la Libye et la Guinée équatoriale.

L’Algérie, principal pays producteur de gaz en Afrique

En revanche, l’Algérie a accéléré. Celle-ci a vu sa production croître de l’ordre de 4% entre 2022 et 2023. Sur les 5 principaux pays producteurs de pétrole en Afrique, c’est le seul à avoir augmenté sa production, ce qui lui permet de truster la première place, avec 104,27 milliards de mètres cubes de gaz produit en 2023, contre 100,51 milliards de mètres cubes en 2022.

Autre géant en difficulté : l’Égypte. Le Caire soufre en fait de l’utilisation abondante de son principal puis naturel, Zohr, qui après des années de traitement connaît une diminution de ses rendements, affectant ainsi la production dans sa globalité, mais aussi les exportations. Sur la seule année 2023, en comparaison avec 2022, les ventes de GNL égyptien à l’étranger ont chuté de 51%.

Leader des exportations de GNL

Outre le fait d’être leader africain en matière de production de gaz naturel, le pays est aussi en tête du classement des pays exportateurs, surpassant le Nigeria. En 2023, l’Algérie avait ainsi exporté pour 12.9 millions de tonnes de gaz naturel dans le monde (notamment en Europe). En 2024 toutefois, le Nigeria pourrait reprendre la tête, après s’être repositionné en première position au cours de ce premier semestre.