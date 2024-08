GDIZ au Bénin : l’entreprise Benin Cashew reçoit une distinction honorifique

La Zone industrielle de Glo-Djigbé a été honorée par le biais de l’entreprise Benin Cashew. En effet, cette structure qui spécialisée dans la transformation des noix de cajou a reçu une certification Edge advanced pour ses 5 usines opérant au sein de la Gdiz. Il s’agit d’une reconnaissance des performances de cette structure. La distinction se base ainsi sur l’usage que fait l’entreprise de l’énergie et de l’eau. On retient qu’elle fait 44,27% d’économies d’énergie, 79% d’économies d’eau et une réduction de 45% de l’énergie incorporée dans les matériaux a été notée.

Cette distinction souligne l’engagement de Benin Cashew envers la durabilité et l’efficacité énergétique. Rappelons que, selon les chiffres des responsables en charge de la gestion de Gdiz, au total, 120 000 tonnes de noix de cajou brutes peuvent être transformées chaque année. L’entreprise Kaju / Bénin Cashe S.A qui intervient dans ce domaine, fonctionne avec cinq unités de production. Avec des équipements modernes, la noix de cajou est transformée suivant plusieurs processus.

Publicité

Le produit fini obtenu est l’amande de cajou qui est exportée dans les pays d’Europe et environ. Depuis le début des activités de l’entreprise Kaju / Bénin Cashew S.A en charge de la transformation des noix de cajou, 2000 emplois directs et 500 indirects ont été créés.Selon les projections qui avaient été faites en 2023, ces chiffres devraient évoluer et atteindre 2750 emplois directs et 700 indirects.