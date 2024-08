Immigration : un pays européen réussit un exploit

Police suédoise (Photo DR)

L’immigration, sujet brûlant du débat occidental

Depuis plusieurs décennies, l’immigration s’est imposée comme l’un des sujets les plus clivants et passionnés du débat public en Occident. Ce phénomène complexe, mêlant enjeux économiques, sociaux et culturels, a profondément façonné le paysage politique de nombreux pays. Les inquiétudes liées à l’intégration, à l’identité nationale et à la sécurité ont alimenté la montée de mouvements populistes et nationalistes, transformant radicalement l’échiquier politique traditionnel. Des États-Unis à l’Europe, en passant par l’Australie, les questions migratoires ont pris une place prépondérante dans les campagnes électorales et les politiques gouvernementales, divisant souvent l’opinion publique entre partisans d’une plus grande ouverture et défenseurs d’un contrôle accru des frontières.

La Suède, un revirement spectaculaire

Dans ce contexte tendu, la Suède vient de marquer un tournant historique en matière de politique migratoire. Pour la première fois en un demi-siècle, le pays nordique s’apprête à enregistrer un solde migratoire négatif. Cette évolution spectaculaire marque une rupture nette avec la tradition d’accueil qui caractérisait jusqu’alors la nation scandinave. Depuis les années 1990, la Suède s’était en effet distinguée par sa générosité envers les demandeurs d’asile, accueillant massivement des réfugiés fuyant les conflits en ex-Yougoslavie, en Syrie, en Afghanistan, en Somalie, en Iran et en Irak.

Ce changement de cap s’explique en grande partie par l’arrivée au pouvoir en 2022 d’une coalition conservatrice soutenue par l’extrême droite. Le Premier ministre Ulf Kristersson, chef de file des conservateurs, s’était engagé durant sa campagne à restreindre drastiquement l’immigration. Deux ans plus tard, force est de constater que cette promesse électorale s’est traduite dans les faits.

Des chiffres éloquents, une tendance durable

Les statistiques officielles témoignent de l’ampleur de ce revirement. Sur les cinq premiers mois de l’année 2024, l’institut statistique national suédois a constaté que le nombre de départs du pays dépassait celui des arrivées. Cette tendance inédite devrait se confirmer dans les mois à venir, faisant de 2024 une année charnière pour la politique migratoire suédoise.

Parallèlement, les demandes d’asile ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1997, comme l’a souligné Maria Malmer Stenergard, ministre des Migrations. Pour le gouvernement, ces chiffres sont la preuve que sa politique porte ses fruits. La ministre a d’ailleurs mis en avant l’importance de cette « tendance à l’immigration soutenable » pour renforcer l’intégration et réduire l’exclusion sociale.

Un modèle pour l’Europe ?

Le cas suédois pourrait influencer d’autres pays de l’Union européenne, où la gestion de l’immigration fait l’objet de débats intenses. La capacité de la Suède à inverser sa courbe migratoire risque d’alimenter les discussions déjà houleuses sur le sujet. Certains verront dans cette évolution la preuve qu’une politique volontariste peut rapidement modifier les flux migratoires. D’autres, en revanche, s’inquiéteront des répercussions humaines et économiques d’un tel changement de cap.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance au durcissement des politiques migratoires observée dans plusieurs pays européens. La crise des réfugiés de 2015 a laissé une empreinte durable sur les mentalités, incitant de nombreux gouvernements à adopter des mesures plus restrictives. La Suède, autrefois saluée pour sa générosité et son ouverture, semble désormais rejoindre les rangs des nations prônant un contrôle renforcé de l’immigration.

L’avenir dira si cette nouvelle orientation permettra effectivement de résoudre les défis d’intégration auxquels la Suède est confrontée, ou si elle ne fera que déplacer le problème. Une chose est sûre : l’expérience suédoise sera scrutée de près par ses voisins européens, à l’heure où l’Union cherche à définir une politique migratoire commune et cohérente.