France : Emmanuel Macron, menacé de destitution

En France, le président Emmanuel Macron est toujours autant critiqué depuis qu’il a pris la décision d’attendre pour nommer son nouveau Premier ministre. Défait à l’occasion des élections législatives, le comportement du chef de l’État est largement pointé du doigt, notamment par la Gauche.

Le groupe “Le Nouveau Front Populaire”, dans lequel s’est regroupé absolument toute la gauche française, allant de LFI (La France Insoumise) au PS (Parti socialiste), est effectivement arrivé en tête du dernier scrutin législatif et pouvait, légitimement penser à diriger le pays. Pour cela, Lucie Castets a été nommée candidate numéro une à Matignon. Mais Emmanuel Macron ne souhaite pas la nommer.

Le NFP souhaite gouverner la France

Selon lui, la gauche n’a effectivement pas remporté la partie. Plusieurs raisons à cela. Le premier, c’est LFI et Jean-Luc Mélenchon qui sont accusés de ne pas entrer sous l’arc républicain (quand bien même le Conseil constitutionnel a qualifié le mouvement politique de gauche et non pas d’extrême gauche). Le second est que le Nouveau Front Populaire n’a pas obtenu de majorité claire.

Mais les faits sont là, le NFP a obtenu le plus de sièges au sein de la nouvelle Assemblée française. Et selon leurs représentants, le fait que le président Macron ne souhaite pas nommer Castets à Matignon et que, pire encore, des personnalités de la droite (comme Bertrand ou Pécresse) sont envisagées démontre là que le chef de l’État souhaite réaliser un véritable coup de force.

LFI menace Macron de destitution

Ces derniers ont donc invoqué la possibilité de destituer le président, à l’aide notamment de l’article 68 de la Constitution française. Cet article évoque la possibilité de démettre le président de ses fonctions à cause d’un manquement aux devoirs en lien avec l’exercice de son mandat. Reste à savoir si cet article invoqué trouvera le nombre de voix nécessaires pour parvenir à ses fins, ce qui est beaucoup moins sûr.