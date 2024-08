Iran : voici ce qu’attend Israël de ses alliés en cas d’offensive

Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA / SIPA

Israël, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, exprime des attentes claires envers ses alliés européens. Lors d’une rencontre avec ses homologues français et britannique, Katz a souligné l’importance d’une position ferme et publique de la France et du Royaume-Uni vis-à-vis de l’Iran. Pour Israël, il ne s’agit pas seulement de condamner les actions de la République islamique, mais aussi de se préparer à une éventuelle riposte militaire conjointe, si nécessaire.

Le contexte géopolitique tendu dans la région a ravivé les inquiétudes concernant une escalade des hostilités entre Israël et l’Iran. Katz a réitéré la nécessité d’un soutien sans ambiguïté des grandes puissances européennes pour dissuader Téhéran d’une attaque contre le territoire israélien. Cette prise de position illustre les attentes d’Israël envers ses partenaires internationaux dans la gestion des tensions croissantes au Moyen-Orient.

La coopération militaire, particulièrement avec des pays ayant un poids significatif sur la scène diplomatique mondiale, est perçue par Israël comme un levier essentiel pour garantir sa sécurité. Les relations entre Israël, la France, et le Royaume-Uni se sont renforcées au fil des ans, mais la menace persistante de l’Iran place ces alliances sous une nouvelle pression. En insistant sur l’importance de cette solidarité, Israël souhaite s’assurer que ses alliés restent déterminés à intervenir, le cas échéant.

Par ailleurs, cette démarche israélienne souligne une stratégie de dissuasion proactive : montrer à l’Iran que toute attaque contre Israël entraînerait non seulement une réponse israélienne, mais également celle de puissances mondiales. En misant sur un soutien international fort, Israël cherche à prévenir tout mouvement agressif de la part de l’Iran, tout en consolidant ses alliances stratégiques en Europe.