La Chine enchaîne les exploits et inquiète les USA

Technologiquement, la Chine est en train de développer ses capacités, à vitesse grand V. On pense notamment au géant technologique Huawei, qui était à la pointe de la technologie 5G. On pense aussi aux entreprises chinoises qui proposent aujourd’hui des véhicules électriques de qualité égale, voire supérieure aux géants du secteur, comme Tesla.

Mais cette profusion technologique, la Chine la met également au service de ses scientifiques. Récemment, les chercheurs chinois ont d’ailleurs réussi un exploit exceptionnel, qui a eu beaucoup de retentissement, notamment côté américain, ou les craintes de voir l’hégémonie nationale en matière d’aérospatiale, être menacée sont de plus en plus vives.

La Chine capitalise sur les nouvelles technologies

Tout remonte à 2022. À l’époque, les craintes de voir un astéroïde, le 1994 PC1, entrer en contact avec la Terre, sont réelles. Gigantesque, ce rocher aurait pu causer d’énormes dégâts. Les scientifiques se sont donc mis à travailler afin de déterminer sa position exacte, sa taille et ses mouvements, dans le but d’avoir une idée à peu près précise de la trajectoire que celui-ci pourrait prendre.

Pour y parvenir avec le plus de précision possible, les chercheurs chinois ont profité de la constellation de satellites Jilin-1. Celle-ci a été placée en orbite proche de la Terre, avant de la faire pointer que vers l’espace (les satellites ont tous été “retournés”). Des centaines de milliers de photos ont alors été prises permettant d’apercevoir 1994 PC1 et de répondre à toutes les questions qui étaient alors posées.

Les États-Unis craignent le pire

Car, de manière assez surprenante, la Chine disposait d’informations extrêmement précises, avec une marge d’erreur de 33 km seulement, ce qui n’est rien comparé à l’échelle de l’espace. Il a par ailleurs été avéré que ce satellite ne représentait aucun danger pour l’Humanité. En revanche, cette constellation de satellites laisse craindre le pire aux États-Unis, qui imaginent d’ores et déjà Pékin utiliser ces ressources à disposition, dans un but purement militaire.