L’adoption des cryptomonnaies en Afrique

Depuis leur création il y a plus d’une dizaine d’années, les cryptomonnaies n’ont cessé de gagner en popularité, en particulier sur le continent africain. Fréquemment perçue comme en retard sur le plan technologique, l’Afrique se rattrape et s’impose aujourd’hui comme un acteur clé dans l’adoption de ces monnaies numériques, soutenue par une jeunesse de plus en connectée, et des besoins économiques pressants.

Pour preuve, le Nigeria s’est classé deuxième dans l’indice 2023 de Chainalysis sur l’adoption des cryptomonnaies, juste derrière l’Inde. Ce classement nous montre que l’Afrique n’est pas seulement en train de rattraper son retard, mais qu’elle pourrait même devancer certaines économies occidentales sur un sujet aussi important que les cryptomonnaies, secteur d’avenir dans le monde financier.

Des opportunités et des réponses à des besoins concrets

L’essor des cryptomonnaies en Afrique est avant tout une réponse à divers besoins économiques des habitants du continent. Voyons-en quelques-uns ensemble. Pour commencer, il faut souligner que dans de nombreuses régions d’Afrique, l’accès aux services bancaires traditionnels reste très limité, parfois inexistant. En effet, selon la Banque mondiale, c’est plus de 60% de la population adulte en Afrique subsaharienne qui n’a pas accès à un compte bancaire, ce qui est énorme. Cela crée un terrain fertile pour les cryptomonnaies qui se présentent comme une alternative et une vraie solution pour ce genre de problème.

D’autre part, ces devises numériques comme le Bitcoin et son cours permettent de faciliter les transactions transfrontalières à moindre coût. Dans un continent où les envois de fonds de la diaspora représentent une grosse source de revenus pour de nombreuses familles, les frais de transaction importants qui sont imposés par les canaux traditionnels (pouvant atteindre jusqu’à 10% du montant total envoyé) sont un obstacle important. Les transactions de cryptomonnaies sont moins coûteuses et plus rapides, permettant d’envoyer et de recevoir des sommes d’argent avec un minimum d’intermédiaires et de frais.

Ensuite, dans des économies marquées par l’instabilité monétaire, comme au Zimbabwe, les cryptomonnaies représentent non seulement une méthode de paiement, mais surtout une réserve de valeur bien plus fiable que les devises locales.

Enfin, les cryptomonnaies est également une aubaine pour les entrepreneurs, qui constituent l’épine dorsale de l’économie africaine. En effet, pour ces acteurs économiques, accéder à des capitaux ou à des services financiers de base reste un défi de taille. Dans ce contexte, les cryptomonnaies offrent une nouvelle avenue pour le financement participatif, le commerce électronique, et l’intégration dans l’économie mondiale, ouvrant ainsi des opportunités autrefois inaccessibles.

L’Afrique, un écosystème en pleine ébullition

Le continent africain est devenu un véritable laboratoire d’innovation pour les technologies liées aux cryptomonnaies et à la blockchain. De nombreuses startups émergent sur le continent, développant des solutions qui répondent aux besoins locaux tout en exploitant le potentiel de ces nouvelles technologies. Des plateformes permettent aux entreprises ou aux particuliers de faciliter les paiements et transactions en cryptomonnaie, tandis que des projets comme Akoin, la cryptomonnaie fondée par le chanteur Akon, visent à créer un écosystème numérique dédié au développement économique en Afrique.

Le dynamisme de cet écosystème est renforcé par une population jeune et connectée. Avec une moyenne d’âge très basse et un accès généralisé aux smartphones, la jeunesse africaine adopte rapidement ces nouvelles technologies. Les cryptomonnaies et les technologies de la blockchain sont perçues non seulement comme des outils financiers, mais aussi comme des moyens de participation à l’économie mondiale. Comme évoqué précédemment, elles offrent aux jeunes Africains des opportunités d’innovation et d’entrepreneuriat.

Quel avenir pour les cryptomonnaies en Afrique ?

Si le chemin à parcourir est encore long et semé d’embûches, les besoins de la population, combinés à une une adoption technologique rapide, pourraient bien placer l’Afrique en première ligne de cette révolution technologique. L’essor des cryptomonnaies sur le continent pourrait transformer non seulement les transactions financières, mais aussi l’ensemble de l’économie en offrant de nouvelles opportunités d’inclusion et de croissance.

Le défi réside maintenant dans la capacité de l’Afrique à surmonter les quelques obstacles qui freinent encore cette adoption massive. En effet, dans certaines régions, l’absence d’une infrastructure technologique robuste, notamment en matière de connectivité internet et d’énergie stable, freine considérablement l’essor de la blockchain. L’amélioration de ces infrastructures et l’éducation numérique seront cruciales pour permettre aux cryptomonnaies d’atteindre pleinement leur potentiel.