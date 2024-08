Liban: la Chine invite ses ressortissants à quitter le pays

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Les tensions internationales se font de plus en plus vives, notamment au Moyen-Orient. D’ailleurs, les craintes d’un conflit total entre l’Iran, le Liban et Israël se font de plus en plus vives. Après les États-Unis ou encore le Royaume-Uni, la Suède et la France, c’est au tour de la Chine d’inviter ses ressortissants à se rendre au Liban.

Mais que nous réservent les prochains jours, les prochaines semaines ? Alors qu’une guerre a déjà lieu en Ukraine et qu’Israël continue de mener ses opérations dans la bande de Gaza, un nouveau front pourrait bientôt s’ouvrir, au Liban cette fois-ci. En effet, la communauté internationale craint qu’un conflit de grande ampleur éclate sur le sol libanais, opposant d’un côté Iran et le Hezbollah libanais, à Israël.

La Chine se positionne surle dossier libanais

Et depuis quelques jours, de nombreux pays invitent leurs ressortissants à ne pas se rendre sur place, voir, à fuir. C’est notamment le cas des États-Unis ou encore de l’Arabie Saoudite et de la France qui ont plusieurs fois communiqué sur le sujet. Preuve que les tensions sont maximales et peuvent déboucher en l’éclatement d’un conflit armé, à tout moment, la Chine s’est, elle aussi, positionnée.

La représentation chinoise installée à Beyrouth a publié un communiqué sur son site officiel, invitant l’ensemble de ses ressortissants à ne pas se rendre du côté du Liban, compte tenu de circonstances particulières et dangereuses, qui pourraient déboucher sur des risques sécuritaires que l’ambassade chinoise ne saurait être en mesure de gérer. De quoi susciter l’inquiétude de toutes les personnes présentes sur place.

Une offensive ce mardi ou ce mercredi ?

Pour rappel, les tensions entre le Hezbollah libanais, l’Iran et Israël n’ont jamais été aussi vives que depuis la mort d’Ismaël Haniyeh, abattu dans son appartement de Téhéran par les services secrets israéliens. Un affront pour l’Iran, qui a d’ores et déjà répété à plusieurs reprises qu’Israël paierait pour ses actions entreprises et la mort de ce dernier. Le gouvernement américain, par la voix de Joe Biden, s’attend à une attaque ce mardi ou ce mercredi.