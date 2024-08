Maghreb: ce pays s’impose dans le football 

Photo Unsplash

S’il y a bien un pays africain qui ne cesse d’impressionner dans le monde du football, c’est bien le Maroc. Les derniers résultats du Royaume, peu importe la sélection ou le tournoi, sont tous excellents. Mais comment le Maroc en est-il arrivé là ? Quels sont les fruits de ces succès ?

Médaille de bronze aux JO de Paris 2024, première équipe nord-africaine à se qualifier pour le second tour de la Coupe du monde féminine, mais aussi et surtout quatrième de la Coupe du monde de football au Qatar… Les faits sont là : le Maroc est une nation qui compte dans l’univers du football. Cet essor, le royaume là doit à son grand projet sportif, entamé il y a quelques années déjà.

Publicité

Le Maroc, une nation de football

Dès 2010, le Maroc a débuté sa mue. Aujourd’hui, le pays se repose sur des infrastructures de qualité pour accueillir les joueurs internationaux, mais aussi les grandes compétitions de ce monde. Un nouveau centre d’accueil des internationaux verra bientôt le jour à Salé. À cela, s’ajoutent la détection précoce des jeunes talents ainsi que des arguments de poids mis en avant auprès des binationaux, pour les convaincre de jouer pour les Lions de l’Atlas.

Les dirigeants se sont en fait basés sur la formation à la française qui, depuis plusieurs années, porte ses fruits. Ainsi, les recruteurs surveillent les jeunes talents qu’ils invitent ensuite à venir grandir au sein de leurs académies. Une formation qui séduit beaucoup les grands clubs européens, qui n’hésitent plus à jeter un œil du côté du Maroc pour dénicher la future pépite.

De nombreux arguments mis en avant

Résultats, les jeunes et surtout les binationaux ne veulent plus attendre que la France, l’Espagne ou n’importe quel autre pays européen ne leur donne leur chance. Ils voient que leurs chances de performer pour l’équipe nationale du Maroc et franchissent désormais le pas. Pour ce qui est du football féminin, le fonctionnement est exactement le même, avec plus de 60 millions d’euros investis, un statut professionnel et des salaires plus hauts que le salaire minimum marocain.