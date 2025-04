Whatsapp: 3 nouvelles fonctionnalités qui vont vous plaire

PH: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs à travers le monde, WhatsApp règne en maître sur le marché des applications de messagerie instantanée. La plateforme de Meta a réussi à s’imposer grâce à son interface intuitive, sa fiabilité et son chiffrement de bout en bout, garantissant la confidentialité des échanges. Dans de nombreux pays, notamment en Europe, en Inde et en Amérique latine, WhatsApp est devenu l’outil de communication quotidien incontournable, dépassant largement ses concurrents comme Telegram, Signal ou WeChat.

Bientôt des communications vidéo enrichies

La messagerie phare de Meta prépare actuellement l’intégration d’expressions animées pendant les visioconférences. Découverte dans la dernière version test d’Android, cette innovation permettra aux participants d’exprimer leurs sentiments sans couper la parole aux autres. Imaginez pouvoir montrer votre enthousiasme ou votre approbation avec une animation discrète pendant qu’un collègue ou un ami expose son point de vue.

Un autre perfectionnement révélé par la version bêta concerne l’activation préalable de l’image. Cette amélioration tant attendue vous évitera ces moments gênants où vous apparaissez à l’écran avant d’être prêt. Fini les inquiétudes liées à votre apparence ou à votre environnement lors d’un appel inattendu – vous pourrez bientôt choisir le moment exact où vous souhaitez être visible.

Une discrétion audio améliorée en développement

Le troisième perfectionnement en préparation transformera l’expérience des appels vocaux. La version expérimentale intègre une option de silence instantané dans les notifications d’appel entrant. Cette fonctionnalité ingénieuse vous offrira la possibilité de répondre immédiatement tout en gardant le contrôle sur l’activation de votre microphone – parfait pour vous accorder quelques instants supplémentaires pour trouver un endroit calme.

Ces innovations, actuellement accessibles uniquement aux testeurs Android, illustrent parfaitement la stratégie d’évolution continue de WhatsApp. Bien que la date de déploiement général reste inconnue, ces améliorations démontrent l’engagement de l’application à perfectionner l’expérience utilisateur en privilégiant des solutions pratiques aux problèmes quotidiens de communication.