Maghreb: chute drastique de l’exportation de gaz vers ce pays européen

Photo DR

Au Maghreb, un pays a enregistré une chute assez surprenante et soudaine, de ses exportations de gaz, vers l’une des principales puissances européennes. Quelles en sont les raisons ? Et quelles sont les perspectives en matière d’échanges commerciaux entre ces deux nations ?

Alors que les pays du Maghreb ont décidé de faire le pari des ressources naturelles, à juste titre d’ailleurs puisque les ressources abondent, certaines mauvaises nouvelles viennent entraver la stratégie en place. En effet, Maroc et Algérie notamment ont fait le pari de l’exportation de gaz et pétrole pour booster leurs économies respectives. Problème, quand cela ne fonctionne pas comme prévu, les manques à gagner sont importants.

Baisse des exportations de gaz algérien en Espagne

À titre d’exemple, l’Algérie aurait enregistré une baisse exceptionnelle de ses exportations de gaz vers l’Espagne. Selon les chiffres d’une plateforme spécialisée dans l’analyse de données énergétiques implantée aux États-Unis, les exportations de gaz en Espagne auraient chuté de 34% entre juin et juillet 2024. La première baisse enregistrée, et ce, depuis le mois de janvier 2023.

En tout et pour tout, les autorités espagnoles ont reçu 8.56 TWh de gaz algérien, contre 12.94 TWh en juin dernier. Une petite surprise donc, notamment quand on sait que l’Algérie s’est imposée comme étant le partenaire numéro un de l’Espagne en matière d’échanges de gaz. Au cours des six premiers de l’année, Alger a couvert 37.3% des besoins exprimés par le gouvernement espagnol.

Alger n’a pas livré de GNL

Mais pourquoi une telle chute ? L’Algérie n’a en fait livré que du gaz naturel. Aucun GNL (Gaz naturel liquéfié) n’a été livré à l’Espagne en ce mois de juillet. Aucune explication à cela, mais forcé de constater que le GNL joue effectivement une part importante dans la part des exportations algériennes en Europe et ailleurs dans le reste du monde. Côté espagnol, aucune justification n’a été donnée, mais il est probable que la demande en GNL reparte d’ici à quelques semaines.