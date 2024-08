Maghreb: ce pays européen a perdu des millions d’euros

Pedro Sanchez (© Reuters)

Les tensions diplomatiques entre l’Algérie et l’Espagne, auront coûté cher (pour ne pas dire, très cher). En effet, depuis quelque temps maintenant, les deux nations n’ont plus aucune relation diplomatique, celles-ci ayant été officiellement rompues. De fait, les échanges commerciaux sont moindres.

Et à ce petit jeu, c’est l’Espagne qui semble en pâtir. En effet, selon certaines informations, le gel des échanges commerciaux en juin 2022, suite à la suspension du traité d’amitié entre les deux pays, coûterait plusieurs dizaines de millions d’euros à Madrid. En cause ? L’arrêt total des importations et exportations de céramique, l’un des secteurs clés de l’économie ibérique.

L’Algérie n’a plus de relations diplomatiques avec l’Espagne

La décision de stopper les échanges commerciaux a été notamment prise par l’Algérie qui n’a toujours pas accepté le soutien de l’Espagne au plan marocain sur la question du Sahara occidental. Cette décision, vécue comme une provocation par Alger, n’a toujours pas été digérée. De fait, le gouvernement a décidé de frapper là où ça fait mal, en ciblant les produits espagnols les plus connus et les plus appréciés par les consommateurs algériens.

Depuis des années, les Algériens se font plaisir en achetant des céramiques, des émaux ou encore des pigments espagnols, que ce soit pour eux ou par des industriels qui allaient ensuite les transformer. Et selon l’Association nationale des fabricants de frittes, d’émaux et de pigments céramiques (ANFFECC), ce sont près de 40 millions d’euros de perte qui ont été enregistrés depuis le début de cette crise diplomatique.

40 millions d’euros de perte

Mais pourquoi un tel montant ? Entre l’Algérie et l’Espagne, les échanges ont toujours été cordiaux. Au niveau économique, les liens étaient, quant à eux, très étroits. On observait d’ailleurs une certaine complémentarité des économies, chacun pouvant répondre aux besoins de l’autre, ce qui a ainsi favorisé l’essor de ce secteur de la céramique. Aujourd’hui, le fait qu’il soit impossible de vendre pousse d’ailleurs de nombreuses entreprises à devoir trouver des marchés de rechange, pour écouler les stocks et les productions.