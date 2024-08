Maghreb: des ballons espions inquiètent en Europe

Armée marocaine (DR)

Mouvement de panique en Europe. En effet, selon le site Flightradar24, qui permet de suivre l’évolution de la position d’avions et objets volants, en temps réel, sur une carte dédiée, des ballons-espions auraient survolé une partie du Vieux Continent. Qui serait derrière tout ça, et surtout pourquoi ?

Panique en Europe. En effet, des ballons-espions récemment lancés par le Maroc et les États-Unis, ont suscité un vent de panique au sein des autorités espagnoles. Ces ballons, lancés dans le cadre d’un exercice militaire conjoint baptisé Arcane Thunder 24, n’étaient pas forcément attendus par Madrid qui a accueilli l’information avec surprise. La presse a très vite rebondi sur le sujet.

Publicité

Des ballons-espions suscitent la panique en Espagne

En effet, le recours à ces ballons a suscité un vent de panique, notamment au sein des îles Canaries. L’archipel espagnol est rapidement entré en état d’alerte après que des contrôleurs aériens ont fait remonter l’information. Quand bien même la théorie de l’exercice militaire reste celle privilégiée, certains se posent toutefois la question de savoir s’il s’agit, oui ou non, de la seule et unique raison.

Des explications, forcément attendues

En effet, cette route est l’une des routes aériennes les plus actives du continent européen. Le fait que des ballons, traditionnellement utilisés pour des missions de surveillance et de renseignement, aient ainsi été utilisés a de quoi susciter le questionnement. Pour sûr toutefois, il y a fort à parier que l’Espagne demande des comptes, à la fois au Maroc et aux États-Unis, si leur présence était avérée.

Pour rappel, le Maroc s’est récemment tourné vers ses pays partenaires, que sont Israël et les États-Unis, pour renforcer son armada militaire et ses équipements en matière de défense. Drones, avions et missiles ainsi que sous-marin (des discussions sont en cours) et donc, ballons-espions… Il semblerait que Rabat teste de nouveaux matériaux pour ses armées.