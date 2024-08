Maghreb: deux sociétés chinoises démarre l’exploitation d’un gisement de fer

© Photo d'illustration DR

Cette semaine, les activités d’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet, situé dans la wilaya de Tindouf, ont été renforcées par l’arrivée de deux nouvelles sociétés chinoises. Ces entreprises publiques de renom s’associent à la société nationale du fer et de l’acier (FERAAL) pour procéder au traitement et à la déphosphoration du minerai, en utilisant de nouvelles techniques.

Selon Réda Belhadj, directeur général de FERAAL, cette opération s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics, menée par le président de la République, de valoriser le minerai de Gara Djebilet. L’objectif est d’atteindre un volume de plus de 50 millions de tonnes de minerai traité, qui sera ensuite acheminé vers le nord via la wilaya de Béchar. Cette dernière accueillera également un projet d’usine de traitement et de production d’une capacité de 10 millions de tonnes, en partenariat avec le complexe sidérurgique de Tosyali.

Par ailleurs, une autre unité de production de fer d’une capacité de 9 millions de tonnes est prévue dans la wilaya de Naâma, toujours en collaboration avec un partenaire chinois. Ces différentes unités seront approvisionnées à partir des projets réalisés dans la wilaya de Tindouf pour le traitement préliminaire du minerai.

Les autorités locales ont mis en place les moyens nécessaires pour concrétiser ces projets dans les délais impartis, notamment en aménageant les terrains et en réalisant les infrastructures requises.