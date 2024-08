Maghreb: en colère, des populations annonce une manifestation la crise de la soif

Photo de Karolina Grabowska - Pixabay

La crise de l’eau touche plusieurs régions du Maghreb, et le mécontentement des populations est palpable. Les habitants de Tazroute, une localité près de Larache, sont confrontés à des coupures d’eau potable prolongées qui perturbent leur vie quotidienne. Exaspérés par cette situation intenable, ils ont décidé de se mobiliser et organiseront un sit-in dès demain pour exprimer leur ras-le-bol et demander des solutions urgentes.

Depuis des mois, les résidents de Tazroute subissent des interruptions d’eau récurrentes qui compliquent leur quotidien et affectent également les pèlerins se rendant au sanctuaire de Moulay Abdessalam. La frustration grandit face à cette situation jugée inacceptable. Les habitants dénoncent une « politique de la soif » et pointent du doigt le directeur provincial de l’Office national de l’eau de Larache, qu’ils jugent responsable de cette crise persistante.

Publicité

Ces coupures d’eau ne sont pas seulement une gêne temporaire; elles sont devenues un véritable calvaire. Les résidents peuvent passer plusieurs jours sans eau, et lorsqu’elle est enfin rétablie, c’est souvent pour une durée très limitée. Les réserves s’épuisent rapidement, laissant la population dans l’attente d’une solution durable. Ce problème perdure depuis l’année dernière, sans amélioration notable, suscitant colère et désespoir parmi les habitants.

Malgré la présence de plusieurs barrages collinaires dans la province de Larache, la question des pénuries d’eau reste irrésolue. Les résidents s’interrogent sur les raisons de ces défaillances et exigent des explications claires et transparentes. Ils demandent également l’intervention immédiate du gouverneur de la province pour remédier à cette crise.

La mobilisation des habitants de Tazroute illustre un problème plus vaste qui affecte plusieurs régions du Maroc et du Maghreb. La gestion de l’eau, ressource essentielle et précieuse, nécessite des solutions urgentes et efficaces pour répondre aux besoins des populations et prévenir de futures crises. La manifestation prévue demain à Tazroute est un signal fort adressé aux autorités, leur rappelant l’importance d’une gestion adéquate et équitable de l’eau pour assurer le bien-être des citoyens.