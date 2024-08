Maghreb: importante décision sur l’hydrogène vert 

Photo DR

Au Maghreb, les ressources naturelles sont de plus en plus ciblées et utilisées par les gouvernements, qui souhaitent capitaliser sur leur abondance pour diversifier leur économie et générer de nouvelles recettes. On pense notamment à l’hydrogène vert, qui abonde au Maroc.

D’ailleurs, récemment, une importante décision a été prise en ce sens. Le Conseil de la concurrence a confirmé l’information selon laquelle il autorisait la création d’une toute nouvelle entreprise commune, entre les sociétés OCP Green Energy SA et Fortescue Future Industries United Kingdom Holdings Limited. L’objectif de cette nouvelle structure sera d’établir un pôle permettant la production d’énergies propres.

Publicité

Le Maroc autorise un nouveau projet

Sont concernés, l’hydrogène vert donc, ainsi que l’ammoniac et enfin, l’engrais. Ce pôle permettra de fournir le marché intérieur marocain ainsi que de se lancer dans l’export de ces ressources, en Europe et dans le reste du monde. Sera intégré à ce pôle, un hub de recherche et développement, à proximité de Marrakech. Cela devrait permettre de donner un véritable coup d’accélérateur à un secteur de marché qui n’attend que ça.

À ce stade, quatre projets sont étudiés par cette joint venture. Ces derniers concernent notamment la production d’ammoniac vert et d’engrais verts. Des méthodes douces et écologiques seront utilisées afin d’y parvenir. À terme, cela pourrait permettre au Royaume du Maroc de devenir l’un des principaux pays producteurs tant au niveau régional, au Maghreb, qu’au niveau international.

Des exportations qui coûtent très cher

L’objectif du Maroc, outre le fait de donner un coup d’accélérateur à ce secteur, est de produire jusqu’à 1 million de tonnes d’ammoniac d’ici aux trois prochaines années. Cela permettra de réduire la dépendance du pays aux ressources des pays tiers qui, en plus d’impacter l’indépendance nationale en la matière, est aussi une manière de faire, qui coûte très cher !