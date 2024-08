Maghreb: la consommation d’alcool en hausse dans ce pays

Unsplash

Une nouvelle, pour le moins surprenante. En effet, dans une région précise du Maghreb, la consommation d’alcool est en hausse. Une annonce qui a de quoi faire réagir alors que, justement, sur place, une taxation supplémentaire a récemment été imposée sur ce type de produits.

C’est au Maroc que la consommation d’alcool est effectivement en hausse. Une petite surprise alors qu’une nouvelle taxe sur les boissons alcoolisées a dernièrement été ordonnée par le gouvernement marocain, entraînant une hausse des prix. Celle-ci semble toutefois avoir eu l’effet inverse à celui escompté, même si les recettes fiscales de l’État, sont en nette augmentation par rapport à 2023.

Publicité

Hausse de la consommation d’alcool au Maroc

Mais qu’est-ce qui pourrait expliquer une augmentation de la consommation d’alcool ? L’afflux de touristes étrangers. Le Maroc est une destination de plus en plus en vogue auprès des populations de touristes qui sont habitués à consommer vin, bière et autres spiritueux. La seconde explication est à chercher du côté de la classe moyenne qui, elle aussi, consomme de plus en plus.

La taxe sur la consommation de produits alcoolisés, elle, a augmenté de 15 à 20% de manière générale, dépendamment du type de produit concerné, mais aussi du degré d’alcool contenu dans la boisson. À terme néanmoins, le consommateur pourrait être amené à revoir ses habitudes, la hausse des prix pouvant être véritablement assimilée par les particuliers, d’ici à quelques mois.

Crainte sur les alcools de contrebande

Cela pourrait alors favoriser l’apparition d’alcool de contrebande, moins onéreux, mais aussi beaucoup plus dangereux pour la santé. En effet, il n’est pas rare de voir apparaître sur le marché, des alcools frelatés, qui peuvent entraîner de graves complications médicales, voire la mort. Les autorités doivent donc faire attention à trouver le juste milieu, entre hausse des prix et respect du portefeuille des citoyens.