Maghreb: la Russie rejette une cargaison de poissons en provenance de ce pays

Les autorités russes ont refusé l’entrée sur leur territoire d’un important chargement de poissons en provenance du Maroc. Cette décision, prise au port de Baltiysk, concerne plus de 56 tonnes de produits congelés destinés à la région de Kaliningrad. Le blocage de cette cargaison résulte d’une inspection menée par Rosselkhoznadzor, l’organisme russe chargé de la surveillance vétérinaire et phytosanitaire. Lors du contrôle de deux lots, les inspecteurs ont relevé une discordance entre les informations figurant sur les étiquettes des produits et celles mentionnées dans les documents d’accompagnement.

Plus précisément, la date de production indiquée sur les emballages ne correspondait pas à celle inscrite sur le certificat vétérinaire marocain. Cette incohérence a immédiatement alerté les autorités russes, les poussant à prendre des mesures de précaution.

Face à cette situation, Rosselkhoznadzor a décidé de procéder à des analyses complémentaires. Des échantillons ont été prélevés sur la cargaison et envoyés au Centre fédéral de santé animale de Kaliningrad. Ces tests visent à écarter tout risque potentiel pour la santé des consommateurs russes.

Cette décision met en lumière la rigueur des contrôles sanitaires appliqués par la Russie sur les produits alimentaires importés. Elle souligne également l’importance de la traçabilité et de la conformité des documents dans le commerce international de denrées alimentaires.

Pour le Maroc, ce refus pourrait avoir des répercussions sur ses exportations de produits de la mer vers la Russie. Il met en évidence la nécessité d’une vigilance accrue dans la préparation des documents d’exportation et l’étiquetage des produits.