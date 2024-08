Maghreb: l’Arabie saoudite scelle un partenariat stratégique avec ce pays

© Pixabay

Le 16 août dernier, à Rabat, le Maroc et l’Arabie saoudite ont franchi une étape cruciale dans leur collaboration sanitaire en signant un mémorandum d’entente. Ce partenariat stratégique, paraphé par les ministres de la Santé des deux pays, Khalid Aït Taleb et Fahad Bin Abdurrahman Al-Jalajel, vise à renforcer la coopération bilatérale face aux défis sanitaires actuels et futurs.

L’accord met l’accent sur l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients, tout en se concentrant sur la lutte contre les pandémies et les épidémies. Une attention particulière est portée à la détection précoce des maladies émergentes et à la mise en place de mesures efficaces pour les contenir. Les deux nations s’engagent également à développer la santé publique, la médecine préventive et curative, en intégrant les avancées technologiques dans le domaine de la santé numérique et de la médecine virtuelle.

Un volet important de cette collaboration concerne les services de transfusion sanguine. Le Maroc et l’Arabie saoudite exploreront des pistes pour assurer un approvisionnement suffisant et sécurisé en produits sanguins, répondant ainsi aux besoins croissants de leurs populations respectives.

Pour concrétiser ces objectifs, le mémorandum prévoit divers moyens d’action. Les échanges d’informations et d’expertises seront favorisés, notamment à travers l’organisation de visites d’experts et de spécialistes entre les deux pays. Des conférences et des séminaires seront également mis en place pour faciliter le partage de connaissances et de bonnes pratiques.

La formation dans le secteur de la santé occupe une place prépondérante dans cet accord. Les deux royaumes s’engagent à encourager la recherche scientifique et à promouvoir l’échange d’informations en médecine et télémédecine, renforçant ainsi leur capacité d’innovation dans le domaine médical.

Cette rencontre a également été l’occasion pour la délégation saoudienne de prendre connaissance des réformes entreprises par le Maroc dans son système de santé national. Les initiatives marocaines en matière de protection sociale et de couverture sanitaire universelle ont été présentées, ainsi que les avancées réalisées dans l’industrie pharmaceutique et la production de vaccins.