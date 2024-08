Maghreb: le cinéma étranger dope les revenus de ce pays

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

Le Maroc s’impose de plus en plus comme une destination privilégiée pour les productions cinématographiques internationales. Les revenus issus du tournage de films étrangers dans le royaume ont en effet atteint 1,109 milliard de dirhams en 2023, un chiffre record depuis 2015.

Cette performance s’explique par de nombreux atouts. La diversité des paysages marocains, entre montagnes, désert, mer et monuments historiques, attire de nombreux réalisateurs. Le pays dispose également d’infrastructures modernes pour la production cinématographique et de ressources humaines qualifiées.

Plusieurs productions étrangères ont choisi de tourner au Maroc cette année. Le film américano-britannique « Gladiator II » de Ridley Scott arrive en tête avec un budget de 306 millions de dirhams. La série anglaise « Atomic » (150 millions de dirhams) et la série allemande « The Terminal List » (125 millions de dirhams) complètent le podium des plus gros investissements.

Au total, les revenus des 30 films les plus rentables (marocains et étrangers) dans les salles de cinéma marocaines ont atteint 63 millions de dirhams en 2023. Les films étrangers représentent la majorité de ces recettes, les films marocains ayant rapporté 29 millions de dirhams. Parmi les plus gros succès, on peut citer le film marocain « Dados » (8,7 millions de dirhams), le film américain « Barbie » (4,879 millions de dirhams) et les films marocains « Zouj » (4,929 millions de dirhams) et « Nayda » (4,526 millions de dirhams).