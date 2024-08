Maghreb: le FMI salue les performances de ce pays 

Photo: DR

Les économies du Maghreb se portent bien. Pour certaines, on peut même dire qu’elles se portent à merveille. Investissements étrangers, développement des infrastructures et capitalisation sur les importantes ressources naturelles à disposition semblent ainsi porter leurs fruits.

C’est notamment le cas en Algérie. D’ailleurs, la situation serait tellement positive que même le FMI (Fonds Monétaire International) a décidé de saluer les étapes, une à une franchies, par l’économie algérienne. Les précisions de l’organisme international sont même excellentes puisque, d’ici à la fin de l’année, le produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie serait sur le point d’atteindre 270 milliards de dollars.

Un PIB en forte hausse

Cette barre symbolique permettrait à l’Algérie de s’imposer comme étant la troisième puissance économique du continent, derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte. Une hausse surprenante et assez exceptionnelle, quand on sait que le PIB algérien de l’année 2023 était de 243 milliards de dollars environ. Les prévisions pour les années à venir sont toutes aussi positives.

Selon le FMI, l’économie algérienne pourrait atteindre 293 milliards de dollars en 2025 puis 318 milliards de dollars en 2026. Cela signifierait que l’économie algérienne pourrait croître de 4% en moyenne, par an, au cours des 2 à 3 prochaines années. La production, le traitement et l’export d’hydrocarbures n’y sont pas pour rien. D’autres secteurs, comme ceux de la construction et des services tirent également l’économie vers le haut.

Le FMI souligne les récentes décisions prises

Tout cela a été rendu possible par de nombreuses réformes structurelles annoncées et prises par le gouvernement en place. Une politique favorable au monde des affaires, qui attire de nombreuses organisations et entreprises internationales, prêtes à investir, à créer de l’emploi et de la valeur, le tout au bénéfice d’une économie algérienne qui connaît un plein essor.