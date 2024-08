Maghreb: les USA vont renforcer l’expertise dans ce domaine

Photo Unsplash

Le jeu d’influence au Maghreb s’intensifie, avec les États-Unis cherchant à consolider leur présence stratégique dans la région. Cette dynamique se manifeste par une multiplication des partenariats économiques et technologiques, notamment dans le secteur énergétique. Les grandes puissances, conscientes du potentiel et de l’importance géopolitique du Maghreb, rivalisent d’initiatives pour y renforcer leur empreinte. Cette approche, mêlant diplomatie économique et transfert de compétences, vise à créer des liens durables et mutuellement bénéfiques avec les pays nord-africains.

Une coopération renforcée dans le domaine des hydrocarbures

L’Algérie, acteur majeur du secteur énergétique en Afrique du Nord, s’apprête à approfondir sa collaboration avec le géant américain SLB, anciennement connu sous le nom de Schlumberger. Cette volonté d’élargir les domaines de coopération témoigne d’une stratégie algérienne visant à moderniser son industrie pétrolière et gazière. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a récemment reçu le vice-président de SLB, Abdellah Merad, pour explorer les opportunités de partenariat futur.

Publicité

Cette rencontre a permis d’identifier plusieurs axes de collaboration prometteurs. Parmi eux, l’exploration et le développement technologique des gisements, les services pétroliers, ainsi que l’implémentation de solutions numériques et de technologies de pointe dans l’industrie des c. L’accent mis sur la formation de la ressource humaine dans ces domaines souligne la volonté de l’Algérie de renforcer son expertise locale, tout en bénéficiant du savoir-faire américain.

Vers une industrie pétrolière plus verte et innovante

Au-delà des aspects traditionnels de l’industrie pétrolière, les discussions entre l’Algérie et SLB ont également porté sur des enjeux environnementaux cruciaux. La réduction des émissions de gaz et de l’empreinte carbone figure en bonne place dans les projets de coopération envisagés. Cette orientation reflète une prise de conscience globale de la nécessité de concilier exploitation des ressources fossiles et lutte contre le changement climatique.

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur pétrolier et gazier constitue un autre axe de collaboration potentiel. En parallèle, les deux parties ont évoqué des opportunités dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, avec un intérêt particulier pour le développement de l’hydrogène. Cette diversification des champs de coopération illustre la volonté de l’Algérie de se positionner à l’avant-garde de la transition énergétique, tout en optimisant l’exploitation de ses ressources traditionnelles.

Un partenariat stratégique aux multiples facettes

La coopération envisagée entre l’Algérie et SLB ne se limite pas à un simple transfert de technologie. Elle s’inscrit dans une vision plus large de développement économique et de renforcement des capacités nationales. En impliquant des acteurs clés tels que Sonatrach et l‘Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), l’Algérie cherche à maximiser les retombées de cette collaboration pour l’ensemble de son secteur énergétique.

Publicité

Ce partenariat illustre également la stratégie américaine visant à consolider ses relations avec les pays du Maghreb à travers une coopération économique et technique ciblée. En proposant son expertise dans des domaines critiques pour le développement économique de la région, les États-Unis cherchent à renforcer leur influence face à la concurrence d’autres puissances mondiales et régionales.

Ainsi, le renforcement de la coopération entre l’Algérie et SLB dans le domaine des hydrocarbures représente bien plus qu’un simple accord commercial. Il symbolise une convergence d’intérêts stratégiques, où l’expertise technologique américaine rencontre les ambitions de modernisation et de diversification économique algériennes. Cette dynamique pourrait bien servir de modèle pour d’autres partenariats similaires dans la région, redéfinissant les contours de la coopération internationale au Maghreb.