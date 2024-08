Maghreb: nouveau rebondissement de l’affaire Mehdi Ghezzar à Paris

Mehdi Ghezzar. Capture d'écran

L’ancien chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC, Mehdi Ghezaar, va-t-il devoir répondre de ses récents propos polémiques, face à la justice ? C’est en tout cas ce qu’espère que club des Avocats au Maroc, qui a confirmé l’information selon laquelle une plainte venait d’être déposée.

Il y a quelques jours, Mehdi Ghezaar suscitait une vive polémique, en affirmant haut et fort sur la chaîne algérienne AL24, lors de l’émission “Hebdo Show”, que le Maroc était un État voyou, ajoutant que ce pays est l’eldorado des trafiquants de drogue, d’enfants et de prostitution. Il ajoutera que la police et les politiques empêchent délibérément les citoyens de manifester en faveur de la Palestine.

Mehdi Ghezaar, renvoyé de RMC et BFM TV

Des propos qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, poussant même la rédaction de RMC – BFM TV, en France, à prendre de mesures, en annonçant le licenciement de son chroniqueur. Mais les choses pourraient bien ne pas s’arrêter là pour l’ancienne tête d’affiche de l’émission “Les Grandes Gueules”, puisqu’un groupe d’avocats marocains a annoncé avoir saisi la justice.

Ainsi, une plainte a été officiellement déposée auprès de la Procureure de la République du Tribunal judiciaire de Paris. Cette plainte vise à dénoncer des incitations à la haine raciale et des faits de diffamation. L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l’article 29, qui sanctionne les injures publiques, ont notamment été mis en avant pour justifier d’une telle décision.

Le Club des Avocats du Maroc prêt à se porter partie civile

Le Club des Avocats du Maroc se réserve également le droit de se constituer partie civile au cours de cette affaire, dont le dénouement est attendu dans les jours ou les semaines qui suivent. Une bien mauvaise nouvelle pour cet ancien chroniqueur, qui se retrouve désormais bien esseulé, devant faire face à une fronde médiatique à laquelle il ne devait probablement pas s’attendre.