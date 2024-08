Maghreb: un groupe chinois va ouvrir une deuxième usine

Assemblage d'une batterie de voiture (AUDI AG)

Excellente nouvelle pour l’économie locale maghrébine, puisqu’un nouveau partenariat a été confirmé. En effet, la Chine, à travers l’une de ses plus grosses entreprises a confirmé qu’elle allait de nouveau investir sur le sol marocain. De quoi créer beaucoup d’emplois et de valeurs.

La Chine continue d’investir en Afrique et notamment, dans la région du Maghreb. En effet, le groupe BTR New Materials Technology a confirmé qu’il allait réaliser un investissement massif de 3.5 milliards de dirhams au Maroc, dans le but d’y développer une nouvelle usine de batterie pour véhicules électriques. Une excellente nouvelle, qui démontre, une fois de plus, toute l’attractivité du Royaume.

Publicité

La Chine continue d’investir au Maroc

Cette nouvelle usine aura pour objectif de permettre la fabrication de matériaux d’anode, pour les batteries lithium-ion qui seront ensuite installées dans les voitures électriques du marché asiatique et européen. Selon les premiers retours, BTR et les autorités marocaines espèrent pouvoir sortir jusqu’à 60.000 tonnes d’anodes par an. Le début de l’activité est attendu sous 2 ans environ.

Cette usine est la seconde du groupe chinois. Il y a quelques semaines, ce géant industriel annonçait un premier investissement de 3 milliards de dirhams dans la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Cette première usine, dont la construction a débuté au mois d’avril dernier et qui entrera en activité dès septembre 2026, fabriquera des cathodes pour les batteries des véhicules électriques.

Une véritable opportunité pour le Maroc

Ces travaux seront entièrement gérés, à terme, par MTR Mediterranean Negative Electrode New Materials Technology. Il s’agit d’une filiale marocaine du groupe BTR, qui sera officiellement créée du côté de Tanger. L’objectif annoncé est de profiter des infrastructures marocaines et de la proximité du marché avec notamment l’Europe et le reste du continent africain, pour proposer des produits de qualité, abordables.